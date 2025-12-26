Estrechan el cerco contra un vándalo que daña coches en Padrón y su entorno

Las fuerzas del orden estrechan el cerco contra un supuesto vándalo que lleva causado daños en al menos una docena de automóviles en las últimas semanas. Al parecer, fueron varias las ruedas pinchadas, pero también se registró la presencia de pegamentos y palillos en alguno de los vehículos aparcados en Pontecesures y Valga, pero sobre todo en la villa de Padrón. Las denuncias son ya siete.

Así, fue hace un par de meses cuando se empezaron a detectar desperfectos en loa coches, hasta el punto de que en una céntrica plaza padronesa pincharon las ruedas a cinco vehículos en la misma noche. Tal como aseguran, son siempre punzadas finas y situadas en partes del neumático que imposibilitan su arreglo, por lo que hay que cambiarlos. Para más inri, en ese mismo enclave volvían a repetirse los mismos hechos apenas un mes después.

Sin arreglo

Por su parte, un hostelero lamentaba que cuando fue a montarse a su automóvil, al cerrar ya de madrugada, se encontró con tres ruedas totalmente desinfladas y una cuarta a medio vaciar. Se queja, en declaraciones a la TVG, que en los talleres le aseguran que no hay forma alguna de parchear los neumáticos, por lo que tendrá que adquirirlos nuevos. Según las fuerzas del orden, están ya apenas pendientes de atar algún cabo para dar con el autor de los hechos.