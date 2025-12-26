El Gaucho, brasas que no se apagan
Ochenta exempleados de la histórica parrillada de Lamela sorprenden a sus propietarios, José Luis Otero y Norma Requeijo, en un emotivo homenaje de despedida. El establecimiento, fundado en 1977 y con Solete Repsol, sigue con una nueva gerencia.
Xan Salgueiro
Donde hubo fuego, quedan rescoldos, reza el dicho que bien puede aplicarse a lo que está sucediendo con El Gaucho en las últimas semanas, al trascender la jubilación de sus propietarios y su traspaso a una nueva gerencia. El martes 23 de diciembre, unas ochenta personas, exempleados de la conocida parrillada de Lamela, volvieron a sus comedores para rendir un homenaje sorpresa a José Luis Otero y Norma Requeijo, en una emotiva despedida con motivo de su jubilación.
El encuentro, organizado de forma discreta por antiguos compañeros y compañeras de un restaurante que acaba de recibir un Solete Repsol de Navidad–solo lo tienen otros 18 en Galicia– , reunió a trabajadores que en distintas épocas pasaron por la emblemática parrillada familiar, abierta en 1977 y convertida durante casi medio siglo en un punto de referencia gastronómico de la comarca de Deza.
La celebración tuvo lugar en un ambiente festivo y cargado de recuerdos, donde se sucedieron anécdotas, abrazos y agradecimientos por la trayectoria profesional de la pareja. José Luis y Norma dedicaron toda su vida a la parrillada, acompañando con su trabajo a generaciones de clientes y dejando un sello personal en la cultura del churrasco y la parrilla en la zona.
Durante el homenaje, varios de los asistentes tomaron la palabra para destacar la importancia humana y profesional de José Luis y de Norma, subrayando su compromiso con el equipo y su capacidad de hacer sentir a todos como parte de una gran familia.
En el acto, entre aplausos, los homenajeados recibieron obsequios y flores como símbolo de cariño y gratitud, así como los mejores deseos para esta nueva etapa de sus vidas. Los exempleados aprovecharon para desearles una jubilación plena, llena de salud, descanso y tiempo con sus seres queridos.
Este reconocimiento, surgido de forma espontánea y afectuosa, sirvió no solo para celebrar los años de dedicación de José Luis y Norma, sino también para reunir a quienes compartieron años de trabajo y experiencias en El Gaucho, dejando patente el fuerte vínculo creado entre ellos a lo largo de los años.
Visiblemente emocionados, los homenajeados agradecieron la sorpresa y el afecto recibido, destacando el orgullo que sienten por haber compartido camino con tantas personas a lo largo del transcurso de los años.
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Todo listo en el casco histórico de Santiago para el esperado vermú-tardeo navideño: 'Temos todas as opcións, menos a de quedar na casa
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- Así será la nueva temporada de pesca de río en Galicia: importante restricción en el Xallas
- Urovesa acelera su expansión global con un nuevo acuerdo clave con Thales
- Trasladados al hospital del Barbanza una madre y sus dos hijos tras un accidente en A Pobra
- El conflicto salarial de los 8.000 militares en Galicia: «Un tanque Leopard de 15 millones lo lleva un soldado que gana 1.300 al mes»
- Chus Iglesias, alma del Paluso: «La fiesta no puede decaer, ver la cara feliz de la gente me da paz»