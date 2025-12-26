Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Declaración zona tensionadaVivienda protegida SantiagoIntoxicación en el HospitaliñoContrato autobusesTemporada pesca Galicia
instagram

Primer cabo de año del cronista de Ames Maximino Viaño este sábado en Tapia

Fue poseedor de la Medalla de Bronce Galicia, además de la de su propio Ayuntamiento, por su firme respaldo hacia el rural

Impulsó la creación de Feiraco, siendo su primer secretario, del sello Ternera gallega y de la Cooperativa San Cristóbal

Maximino Viaño, cronista de Ames e impulsor de Feiraco en imagen de archivo

Maximino Viaño, cronista de Ames e impulsor de Feiraco en imagen de archivo / Concello de Ames

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La iglesia parroquial de Tapia, en Ames, acoge el primer cabo de año del difunto Maximino Viaño García, cronista oficial del municipio y poseedor de la Medalla de Bronce Galicia, además de la de su propio Ayuntamiento, por su ingente apoyo al medio rural. Viaño falleció a los 97 años, el 11 de diciembre de 2024, y la eucaristía llegará al citado templo de San Cristóbal este sábado día 27, a las 11.00 horas.

El cronista local deja cuatro hijos, nietos, bisnietos y, en su día, no solo impulsó la creación de Feiraco, siendo su primer secretario y gerente, sino del sello Ternera Gallega y la asociación de productores y comerciales de vacuno; y de la Cooperativa San Cristóbal de Tapia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents