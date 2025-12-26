Primer cabo de año del cronista de Ames Maximino Viaño este sábado en Tapia

La iglesia parroquial de Tapia, en Ames, acoge el primer cabo de año del difunto Maximino Viaño García, cronista oficial del municipio y poseedor de la Medalla de Bronce Galicia, además de la de su propio Ayuntamiento, por su ingente apoyo al medio rural. Viaño falleció a los 97 años, el 11 de diciembre de 2024, y la eucaristía llegará al citado templo de San Cristóbal este sábado día 27, a las 11.00 horas.

El cronista local deja cuatro hijos, nietos, bisnietos y, en su día, no solo impulsó la creación de Feiraco, siendo su primer secretario y gerente, sino del sello Ternera Gallega y la asociación de productores y comerciales de vacuno; y de la Cooperativa San Cristóbal de Tapia.