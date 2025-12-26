Primer cabo de año del cronista de Ames Maximino Viaño este sábado en Tapia
Fue poseedor de la Medalla de Bronce Galicia, además de la de su propio Ayuntamiento, por su firme respaldo hacia el rural
Impulsó la creación de Feiraco, siendo su primer secretario, del sello Ternera gallega y de la Cooperativa San Cristóbal
La iglesia parroquial de Tapia, en Ames, acoge el primer cabo de año del difunto Maximino Viaño García, cronista oficial del municipio y poseedor de la Medalla de Bronce Galicia, además de la de su propio Ayuntamiento, por su ingente apoyo al medio rural. Viaño falleció a los 97 años, el 11 de diciembre de 2024, y la eucaristía llegará al citado templo de San Cristóbal este sábado día 27, a las 11.00 horas.
El cronista local deja cuatro hijos, nietos, bisnietos y, en su día, no solo impulsó la creación de Feiraco, siendo su primer secretario y gerente, sino del sello Ternera Gallega y la asociación de productores y comerciales de vacuno; y de la Cooperativa San Cristóbal de Tapia.
- Buscan figurantes en Galicia en plena Navidad para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Condenan por fraude a un empresario con peluquerías en Santiago a tres años y medio de cárcel y multa de 836.000 euros
- Un fin de año diferente en Galicia: así serán las precampanadas en la 'mejor playa del mundo
- Fallece un exconcejal del PP en un accidente tras colisionar contra un poste y una vivienda en Rianxo
- La Salle amplía el pacto ‘antimóviles’ a más cursos y otros centros lo replican
- Hallan en Malpica el cadáver de un hombre de Ponteceso desaparecido desde el domingo
- Chus Iglesias, alma del Paluso: «La fiesta no puede decaer, ver la cara feliz de la gente me da paz»
- Dor en Santiago pola morte de Conchita Suárez García, socia de honra da Asociación do Traxe Galego