CARBALLO

Amigos de Galicia abre vías de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad

Formó como cajeras-reponedoras a 14 vecinas en Carballo

El alcalde, Daniel Pérez, presidió el acto de entrega de premios.

/ Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

Carballo

Catorce de las veintidós mujeres en situación de vulnerabilidad que participaron en el programa Em-Femenino, promovido por la Fundación Amigos de Galicia, recibieron este viernes en Carballo sus diplomas tras formarse como cajeras-reponedoras.

La formación combinó contenidos teóricos con prácticas en empresas de la zona, favoreciendo el contacto directo con el mercado laboral y la adquisición de experiencia profesional. El programa se desarrolla en colaboración con el Concello y el equipo técnico de Inclusión Sociolaboral, y está subvencionado por la Deputación de A Coruña.

El acto de entrega de diplomas estuvo presidido por el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y en él participaron también Cristina García y Miriam Leal, en representación de la Fundación Amigos de Galicia, quienes pusieron en valor la colaboración institucional y el impacto positivo de este tipo de iniciativas en la inserción sociolaboral.

Independencia económica

El regidor carballés agradeció la participación y el desarrollo de estos cursos de formación «tan relevantes para la sociedad». Animó además a las participantes a seguir luchando para alcanzar una independencia económica, «ya que es un factor esencial para lograr una autonomía real».

La concejala delegada de Servicios Sociales, Igualdad y Sanidad, Maica Ures, destacó la importancia de impulsar estas colaboraciones, especialmente las dirigidas a mujeres y su empoderamiento, «porque es muy importante que cuenten con una formación continuada».

Cristina García, orientadora laboral de la Fundación Amigos de Galicia animó también a las participantes «a seguir avanzando, tanto a nivel personal como profesional. Continuamos a vuestra disposición para todo aquello que necesitéis». Asimismo, agradeció al Ayuntamiento de Carballo y al equipo de Inclusión Sociolaboral su colaboración y coordinación.

El programa Em-Femenino es una iniciativa de empleo dirigida a mujeres en situación de vulnerabilidad, cuyo objetivo es promover la igualdad de oportunidades e intentar mejorar su empleabilidad.

Seis municipios coruñeses

La Fundación Amigos de Galicia desarrolla esta iniciativa en seis municipios de la provincia de A Coruña:Ames, A Laracha, Carballo, Rianxo, Santiago de Compostela y Teo.

La propuesta formativa ofrece itinerarios personalizados de inserción y también acciones de formación ocupacional. El objetivo es «facilitar el acceso al mercado laboral de todas las mujeres participantes», subrayan desde la Fundación.

