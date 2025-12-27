La Festa do Queixo de Arzúa se vuelca con la diáspora a través del cartel de Aitor Marín

No todo va a ser jarana. Ni tampoco productos lácteos. La Festa do Queixo de Arzúa dio a conocer este sábado el cartel de su 51ª edición en la antigua Casa de Correos de Arzúa, desvelando la imagen gráfica de Aitor Marín para una edición, –27 y 28 de febrero y de 1 de marzo– en torno a la emigración gallega, que pondrá el foco en la memoria de los vecinos que, a lo largo de la historia, tuvieron que marcharse fuera sin romper con su tierra.

Para ello, ya se están ultimando contactos con EmigraSon, un colectivo de la diáspora gallega en Bruselas que lleva impulsando desde 2023 un festival. Además, continúa abierto el plazo para recibir maquetas del evento Queixo Maquetón (admiten temas hasta el 5 de enero, email: proxectoqueixomaqueton@gmail.com).

Participantes

En el acto participaron Daniel Moscoso, concejal de Xuventude e Infancia; Lucía López, concejala de Igualdade; Begoña Balado, concejala de Turismo e Promoción Económica; Aitor Marín, autor del cartel; y el alcalde de Arzúa, Xesús Carril, quienes desgranaron una edición que busca reconocer el pasado migratorio del municipio como esencia de su identidad colectiva.

Moscoso, edil de Xuventude e Infancia, destacó que la presentación del cartel supone «o primeiro paso dunha nova edición moi especial da Festa do Queixo, unha festa que non é só un evento gastronómico, senón unha parte fundamental da nosa identidade como pobo». Moscoso subrayó el carácter simbólico de este momento, explicando que el cartel «é a primeira imaxe que nos anuncia que a Festa xa está en marcha, que comeza a encher as rúas de ilusión».

Por su parte, Lucía López explicó que la elección de esta temática responde a una realidad compartida por Arzúa y por el conjunto de Galiza, destacando que «case non hai familia que non teña vivido a emigración, persoas que tiveron que marchar para buscar un futuro mellor, pero que nunca romperon coas súas raíces». Y añadió que esta edición quiere homenajear esas vivencias y ese sentimiento colectivo que «que forma parte da nosa memoria común».

Diseñador

El cartel de la 51ª Festa do Queixo es obra del diseñador Aitor Marín, hijo de emigrantes arzuanos en Bilbao, que nunca perdió la conexión con la villa ni con la casa familiar en Pantiñobre.

El alcalde Xesús Carril puso en valor la decisión de dedicar esta edición a la diáspora, recordando que «Arzúa é tamén a historia das persoas que tiveron que marchar, do esforzo e do sacrificio que fixeron posible o que hoxe somos». El regidor destacó también la importancia «dos sectores produtivos» que arropan el evento y festival.