RECICLAJE

Luz verde a unha planta de valorización de residuos da construción en Muxía

Promovida por Ecodaisan SL, ubicarase no lugar de Senande

La planta estima procesar más de 4.400 toneladas al año.

La planta estima procesar más de 4.400 toneladas al año. / Geo Innova

José Manuel Ramos Lavandeira

Muxía

A Xunta emitiu declaración de impacto ambiental (DIA) favorable sobre unha planta de valorización de residuos da construción e demolición (RCD) e almacenamento doutros materiais semellantes no concello de Muxía.

A resolución está condicionada a que se cumpran tanto o recollido no estudo de impacto ambiental e no resto da documentación avaliada, como os condicionantes e o programa de vixilancia que figuran na propia DIA.

Así consta na resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que conclúe que, tendo en conta todo o anterior, esta iniciativa empresarial, promovida por Ecodaisan SL, é ambientalmente viable.

O promotor, Ecodaisan SL, pretende habilitar unha parcela no lugar de Senande para a clasificación, limpeza e valorización de residuos de construción e demolición de orixe industrial ou urbana.

A finca conta cunha superficie de preto de 50.000 metros cadrados, dos que se utilizarán algo máis de 20.000 metros cadrados para o desenvolvemento da actividade, deixando o resto da superficie para exercer de pantalla vexetal. De feito, aproveitando a vexetación actual busca minimizarse o impacto visual das instalacións no núcleo de Senande e outros lugares de interese na contorna.

Más de 4.400 toneladas anuales

A capacidade normal de valorización da planta estímase en 4.480 toneladas ao ano e a máxima en 25.000 toneladas anuais. A instalación estará distribuída en distintos espazos para a descarga e selección de RCD mesturados, de almacenamento de residuos e das fraccións separadas procedentes da selección, para residuos bituminosos, para residuos inertes limpos previos á trituración, de triturado e criba, de almacenamento de áridos reciclados, de depósito de materiais naturais escavados e unha zona habilitada para oficinas e aseos.

A DIA foi elaborada no marco do procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria do proxecto, un trámite no que a documentación presentada polo promotor foi sometida a participación pública, co resultado de sete organismos consultados e sen que se recibira ningunha alegación ao expediente.

Froito das consultas realizadas, os informes emitidos realizaron a valoración correspondente e estableceron unha serie de condicionantes que se engaden aos incluídos no propio programa de vixilancia ambiental que recolle a resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

Sen impactos significativos

Neste sentido, todos os organismos consultados consideran que o proxecto non vai ter impactos significativos nos distintos eidos analizados e que sería viable a súa posta en marcha sempre que se cumpra con certos condicionantes establecidos nos seus respectivos informes con relación a aspectos tales como a protección da atmosfera, poboación e saúde; de augas e leitos fluviais; do patrimonio cultural; do solo e infraestruturas, xestión de residuos; protección da fauna, vexetación, hábitats, espazos protexidos e outros valores naturais; ante accidentes graves ou catástrofes, así como integración paisaxística e restauración.

Unha vez emitida esta declaración, que non exime ao promotor da obriga de obter todas as autorizacións, licenzas, permisos ou informes que resulten legalmente exixibles para poder desenvolver o proxecto, remitirase a resolución ao órgano substantivo e daráselle publicidade a través do Diario Oficial de Galicia e da páxina web da Consellería.

