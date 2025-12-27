RECICLAJE
Luz verde a unha planta de valorización de residuos da construción en Muxía
Promovida por Ecodaisan SL, ubicarase no lugar de Senande
A Xunta emitiu declaración de impacto ambiental (DIA) favorable sobre unha planta de valorización de residuos da construción e demolición (RCD) e almacenamento doutros materiais semellantes no concello de Muxía.
A resolución está condicionada a que se cumpran tanto o recollido no estudo de impacto ambiental e no resto da documentación avaliada, como os condicionantes e o programa de vixilancia que figuran na propia DIA.
Así consta na resolución da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que conclúe que, tendo en conta todo o anterior, esta iniciativa empresarial, promovida por Ecodaisan SL, é ambientalmente viable.
O promotor, Ecodaisan SL, pretende habilitar unha parcela no lugar de Senande para a clasificación, limpeza e valorización de residuos de construción e demolición de orixe industrial ou urbana.
A finca conta cunha superficie de preto de 50.000 metros cadrados, dos que se utilizarán algo máis de 20.000 metros cadrados para o desenvolvemento da actividade, deixando o resto da superficie para exercer de pantalla vexetal. De feito, aproveitando a vexetación actual busca minimizarse o impacto visual das instalacións no núcleo de Senande e outros lugares de interese na contorna.
Más de 4.400 toneladas anuales
A capacidade normal de valorización da planta estímase en 4.480 toneladas ao ano e a máxima en 25.000 toneladas anuais. A instalación estará distribuída en distintos espazos para a descarga e selección de RCD mesturados, de almacenamento de residuos e das fraccións separadas procedentes da selección, para residuos bituminosos, para residuos inertes limpos previos á trituración, de triturado e criba, de almacenamento de áridos reciclados, de depósito de materiais naturais escavados e unha zona habilitada para oficinas e aseos.
A DIA foi elaborada no marco do procedemento de avaliación de impacto ambiental ordinaria do proxecto, un trámite no que a documentación presentada polo promotor foi sometida a participación pública, co resultado de sete organismos consultados e sen que se recibira ningunha alegación ao expediente.
Froito das consultas realizadas, os informes emitidos realizaron a valoración correspondente e estableceron unha serie de condicionantes que se engaden aos incluídos no propio programa de vixilancia ambiental que recolle a resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.
Sen impactos significativos
Neste sentido, todos os organismos consultados consideran que o proxecto non vai ter impactos significativos nos distintos eidos analizados e que sería viable a súa posta en marcha sempre que se cumpra con certos condicionantes establecidos nos seus respectivos informes con relación a aspectos tales como a protección da atmosfera, poboación e saúde; de augas e leitos fluviais; do patrimonio cultural; do solo e infraestruturas, xestión de residuos; protección da fauna, vexetación, hábitats, espazos protexidos e outros valores naturais; ante accidentes graves ou catástrofes, así como integración paisaxística e restauración.
Unha vez emitida esta declaración, que non exime ao promotor da obriga de obter todas as autorizacións, licenzas, permisos ou informes que resulten legalmente exixibles para poder desenvolver o proxecto, remitirase a resolución ao órgano substantivo e daráselle publicidade a través do Diario Oficial de Galicia e da páxina web da Consellería.
- Buscan figurantes en Galicia en plena Navidad para una gran producción de época: estos son los peculiares requisitos
- Los 'Ferrari' del campo gallego: 'Vendemos tractores de más de 500 caballos
- «Só penso nos días que lle quedaban de vida, e eu sen sabelo»
- Galicia entra en modo congelador: mínimas bajo cero, nieve y un frío que no dará tregua durante todo el fin de semana
- El Gaucho, brasas que no se apagan
- Llega la noche más esperada del año con Leticia Sabater, Olympus y Kike Varela: a veinte minutos de Santiago
- A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
- Navidad solidaria en el Paluso