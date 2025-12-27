Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Padrón refuerza los servicios para los vecinos con siete nuevas plazas de personal municipal

Se trata de las de tres policías locales, oficial de obras, peón, trabajador social y administrativo

El regidor cree que así se ganará en capacidad de trabajo, agilidad en la gestión y en eficacia

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, con varios agentes de la Policía Local

El alcalde de Padrón, Anxo Arca, con varios agentes de la Policía Local / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Padrón

El Concello de Padrón reforzará su estructura municipal con la aprobación de la oferta de empleo públicocorrespondiente al año 2025, que se suma a la convocatoria de otras dos plazas más. Estas iniciativas tienen como finalidad mejorar la atención a la ciudadanía y la capacidad de gestión de los servicios municipales. En total, la mesa general de negociación oferta un total de cinco: una plaza de oficial-jefe de la Policía Local, dos de agente de la Policía Local, una de oficial de obras y servicios y una plaza de peón-conductor de obras y servicios, oferta que contó con el visto bueno unánime de todas las personas que forman parte de la mesa. Y a estas, ahora se suman la de un trabajador social y otra de administrativo.

Según explicó el alcalde de Padrón, Anxo Arca, estas medidas responden a la necesidad de dotar al Concello de los recursos humanos necesarios para superar el déficit de personal que padecen algunos departamentos. “Con estas incorporacións gañaremos capacidade de traballo, axilidade na xestión e maior eficacia na execución das tarefas pendentes”, señaló.

Corpus suficiente

También destacó Arca que “Padrón necesita un corpus de traballadoras e traballadores municipais suficiente, tanto en número como en capacidade, para funcionar coa normalidade que merece a cidadanía. Este pobo leva demasiado tempo apenas sobrevivindo a causa da grave carencia de persoal”. Con esta oferta de empleo público y las nuevas convocatorias, el Concello da un paso adelante en su "compromiso" por fortalecer los servicios municipales y mejorar la atención a la vecindad.

