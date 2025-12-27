Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reclaman la restauración de los Muíños de Riamontes con fondos provinciales

Desde el BNG de Ames creen que mejorará el estado del patrimonio, pero también el turismo y economía

El diputado Xosé Luis Penas explica que hay ayudas para ayuntamientos de menos de 50.000 vecinos

Las concejalas Escarlata Pampín, izquierda, y Rosalía Seijas durante la visita a la Ruta de Riamontes

Las concejalas Escarlata Pampín, izquierda, y Rosalía Seijas durante la visita a la Ruta de Riamontes / Cedida

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

El BNG de Ames presenta una moción para la recuperación del conjunto etnográfico de los Muíños de Riamontes, que supondría un importante enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural, paisajístico y medioambiental del Concello.

En este contexto, cabe destacar que la Diputación de A Coruña acaba de anunciar la creación de una nueva línea de subvenciones destinadas a la protección especial del patrimonio. «Está pensada para actuar sobre aqueles bens que se atopan en risco de desaparición. Trátase dunha iniciativa pioneira que busca apoiar economicamente actuacións municipais de recuperación do patrimonio tradicional, especialmente as de pequena escala pero de alto valor patrimonial e social», explica Xosé Luis Penas, diputado provincial de Contratación, Patrimonio y Equipamento. «Conseguimos que foran para concellos de menos de 50.000 habitantes porque non queriamos que, por exemplo, Ames quedara fóra», añade Penas.

Oportunidad

«Esta liña de axudas representa unha oportunidade idónea» indica la portavoz del BNG de Ames, Escarlata Pampín, para contribuir con su restauración «á conservación do noso legado cultural e á dinamización turística e económica da zona».

Asimismo, reseñan que el período de ejecución de estas subvenciones es del 1 de enero de 2026 al 30 de junio de 2027.

