Rois entrega los galardones gastronómicos más solidarios y colabora con Brión para comunicar sus aldeas

Cipriano Neo Vázquez, de Casa Benjamín, y Juan José Santana, del Bar Muelle, sorprendieron en la entrega de premios del concurso de tapas Rois nun bocado al anunciar que cedían el importe que le correspondía –por el segundo y tercer galardón– a colectivos sociales y desfavorecidos.

Así, respectivamente, Cipriano Neo le regaló los 250 euros a los Servizos Sociais municipales, mientras que Juan José Santana entregó a la Asociación Amipa los 150 euros del tercer premio. Lorena Agrafojo hizo lo propio, cediéndole a Amipa los 100 euros del vale que le tocó en el sorteo. La mejor tapa fue la de Santiago Tarrío, de la Taberna Angueira, con 300 euros por una propuesta bautizada como Montaña de ouro.

Promoción local

El Concello de Rois organizó este primer concurso de tapas para promocionar la hostelería y la gastronomía local. Un concurso que «foi todo un éxito pola cantidade de xente que se achegou ata os oito locais participantes», como reconocieron los propios hosteleros. La entrega de premios se celebró en el salón de plenos, presidida por el alcalde Ramón Tojo, y las edilas Mercedes Basante e Victoria Quiroga, en presencia de otros miembros del ejecutivo.

Unión por carretera

Además, la colaboración entre los concellos de Rois y de Brión ha logrado terminar con el aislamiento de Codesido (Ribasar) una vez finalizadas las obras de acondicionamiento del viario que comunica este núcleo roisense con el brionés de Sabaxáns.

Ramón Tojo, primero por la izquierda, con Belén do Campo y Pablo lago en la visita a la carretera / Concello

El alcalde, Ramón Tojo, acompañó a la delegada de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén do Campo, y al alcalde del Ayuntamiento de Brión, Pablo Lago, durante la visita que realizaron a la zona para comprobar el estado de las obras. Esta salida de Codesido hacia Brión fue posible gracias a la colaboración de los dos concellos. Rois y Brión aportaron cada uno 42.220 euros.

Por su parte, la Xunta de Galicia entregó otros 50.000 euros para ejecutar estas obras.