Reclaman un Noitebús para Ames que no funcione bajo demanda

El Ayuntamiento de Ames acaba de dirigirse a la Dirección Xeral de Mobilidade de la Xunta de Galicia para solicitar mejoras en el servicio del Noitebús, con el objetivo de garantizar un transporte público nocturno eficaz y adaptado a las necesidades reales de la vecindad, más en estas fechas de eminente carácter festivo.

El alcalde de Ames, Blas García, remitió una comunicación a la mencionada Dirección Xeral de Mobilidade en la que expresa la disconformidad del Concello que preside por la falta de soluciones a las deficiencias detectadas en el servicio del Noitebús. El regidor señala que el núcleo de población más grande del municipio, con una elevada presencia de juventud que precisa de este servicio, carece actualmente de un transporte público nocturno adecuado.

En la comisión de seguimiento celebrada el pasado 4 de diciembre de 2025, la concejala de Mobilidade, Beatriz Martínez, puso de manifiesto todos los problemas existentes en el funcionamiento del Noitebús, especialmente el hecho de que varias rutas continúan prestándose bajo demanda, circunstancia que en la práctica dificulta el acceso al servicio y genera confusión entre las personas usuarias.

Sistema cuestionado

Tras la revisión anunciada por la Xunta, únicamente se efectuaron cambios en la ruta Negreira–Brión–Bertamiráns–Santiago, mientras que otras dos rutas que afectan directamente al municipio de Ames, siguen funcionando bajo demanda. Por tal motivo, el Concello solicitó que, al menos, la ruta Pedrouzos–Bertamiráns–Santiago, que discurre por el núcleo de O Milladoiro, deje de operar bajo este sistema, y preste un servicio estable y adecuado al núcleo de población más grande que existe en todo el Val da Maía.

Desde el Ayuntamiento de Ames se reitera la necesidad de contar con un transporte público eficiente, especialmente en horario nocturno, como herramienta clave para fomentar la movilidad sostenible, mejorar la seguridad vial y garantizar la igualdad de oportunidades de la juventud y de la ciudadanía en general.