A Estrada diseña un taller de empleo para mejorar 22 zonas verdes de su municipio
Emprega Foresta formará a un total de veinte personas en recuperar y conservar el medio
Se centrarán en el entorno de campos de la fiesta, carballeiras, centros de salud y escuelas
El Concello da Estrada acaba de solicitar un taller de empleo para favorecer la formación y la empleabilidad de 20 personas. La administración local ya ha formalizado su petición ante la Xunta, registrando un programa orientado al ámbito forestal y que tendría su centro de actuación en zonas verdes y espacios públicos municipales de las parroquias: A Estrada Emprega Foresta 2026
El alcalde, Gonzalo Louzao, explicó que este obradoiro incluye dos modalidades formativas, cada una con diez alumnos: la línea de aprovechamiento forestal y la de actividades auxiliares de conservación y mejora del monte.
Enclaves concretos
Y entre los enclaves a mejorar, incluye la Carballeira da Sagrada, centro de salud y el colegio de Codeseda; centro de salud y pabellón del colegio de Oca; campo de la fiesta y burga de Loimil; praza de Godoi, en Vinseiro; Cora; Santo Tomé de Ancorados; zona verde junto al campo de fútbol de Moreira; parcela del teleclub de Guimarei; campo de la fiesta de Lagartóns; Fonte de Trasmonte, en Barbude; campos de la fiesta de Paradela, Santeles, O Foxo y el de Couso; Carballeira da Ascensión, en Arca; patio de la escuela de Toedo; y la Carballeira Municipal da Estrada, junto a la villa.
