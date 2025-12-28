Ames rinde tributo a tres policías por atajar delitos y recurre la deuda de la basura con la mancomunidad

El pleno de Ames abordará (lunes, 20.30 h.) el reconocimiento del desempeño ejemplar de sus funciones de tres miembros de la Policía Local que, en colaboración con la Benemérita, localizaron a los autores de dos delitos contra el patrimonio en Brión. Pero también el recurso contra el pago de 81.418 € a Serra do Barbanza y la revisión de precios para ampliar el complejo deportivo de A Telleira y construir otro en Milladoiro (a explotar conjuntamente).

Por otro lado, se debatirá es la adhesión al convenio de la FEMP para la solicitud de ingreso a la Red de Entidades Locales Ganadero-Cárnica, tras el que Ames tendrá que impulsar actuaciones que contribuyan al fortalecimiento de ese sector, incluyendo su defensa, integración en la planificación local y su modernización y la calidad, así como la cooperación administrativa.

Formar para el empleo

También abordarán el convenio de colaboración con el Concello de Brión para la concreción de las actuaciones para la ejecución conjunta del programa integrado de empleo 2025-2026 –y lograr que, como mínimo, el 40 % de los participantes encuentren un trabajo–, porcentaje superado en las últimas ediciones ejecutadas de los programas integrados. Por último, se debatirán dos mociones: una del BNG para la restauración de los molinos de la ruta de Riamontes y del PP para ampliar los concellos que opten al programa Merca na Vila.