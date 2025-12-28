La soprano Gemma Román lanza ‘Luna de sol navideña’

Luna de sol navideña es el título del nuevo trabajo discográfico de la soprano Gemma Román, natural de Tomelloso (Ciudad Real) y afincada desde hace varios años en Corcubión.

Ganadora de los premios a la excelencia musical Mans Futuro en el año 2023, Román asegura que este nuevo disco apuesta «por la música de raíz» y reúne «tres piezas vinculadas al universo de la nana».

Así, incluye Arrolo de Domaio, una nana popular gallega con arreglo del compositor y pianista granadino Héctor Eliél Márquez, e interpretada al piano por Andreina Muñoz. Recoge también Nana oriental, una pieza adaptada y arreglada por la propia Gemma Román y Pablo Rubial. «Es un tema dedicado a mis hija Estela», afirma la artista, que contó con el acompañamiento de Pablo Rubial a la viola da gamba y Víctor Blanco al arpa.

Este último trabajo discográfico incluye también el single Quirpa Guatireña, y la Nana, de Manuel Falla, interpretada por Gemma Román acompañada al piano por Miguel Blanco.

Presentación en Ciudad Real

La soprano presentó oficialmente su nuevo disco en una gala privada celebrada en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Todos los temas de Luna de sol navideña pueden escucharse ya en las plataformas Amazon Music, Apple Music y Spotify, así como a través de sus perfiles de Instagram y Facebook, y desde su página web www.gemmasoprano.com.

Este nuevo trabajo llega después del lanzamiento el pasado verano de Luna de Sol, un proyecto que presentó en la Feira das Marabillas de A Coruña, y que incluye canciones como Yo soy la locura.

Una compilación musical con la que Gemma Román ha querido hacer un guiño a su tierra natal: Castilla - La Mancha; a Galicia, su tierra de acogida y donde reside; y también a Venezuela, país de origen de su pianista Andreina Muñoz.