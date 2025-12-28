Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Catorce familias recibirán ayudas amesanas para material escolar

Se denegaron las peticiones de otros seis núcleos por entrar fuera de plazo o superar los ingresos requeridos

Van dirigidas a los chavales que actualmente estudien Educación Infantil en su segunda etapa, de 3 a 5 años

Imagen de archivo de alumnos de Infantil recibiendo una charla sobre seguridad vial en Ames

Imagen de archivo de alumnos de Infantil recibiendo una charla sobre seguridad vial en Ames / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

La junta de gobierno de Ames aprobó la concesión de ayudas por valor de 982,09 euros entre 14 solicitantes de aportaciones para la adquisición de libros de texto y material escolar destinadas al alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil (curso 2025-2026). El importe máximo concedido por cada uno de los chavales asciende a 120 euros, y se denegó a seis solicitantes por presentar la solicitud fuera de plazo o bien porque superaron el 100% del IPREM.

La convocatoria de ayudas para la adquisición de material escolar está dirigida a los padres, madres o tutores legales de los niños y niñas matriculados en el curso escolar 2025/2026 en un centro de enseñanza sustentadas con fondos públicos, en el nivel de Educación Infantil (segunda etapa, de 3 a 5 años). La unidad familiar debe estar empadronada y residir de modo efectivo en el Ayuntamiento de Ames en el momento de la solicitud.

A través de esta convocatoria se pretende propiciar la compra del material didáctico preciso para la actividad académica entre la población con menos recursos.

