Catorce familias recibirán ayudas amesanas para material escolar

La junta de gobierno de Ames aprobó la concesión de ayudas por valor de 982,09 euros entre 14 solicitantes de aportaciones para la adquisición de libros de texto y material escolar destinadas al alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil (curso 2025-2026). El importe máximo concedido por cada uno de los chavales asciende a 120 euros, y se denegó a seis solicitantes por presentar la solicitud fuera de plazo o bien porque superaron el 100% del IPREM.

La convocatoria de ayudas para la adquisición de material escolar está dirigida a los padres, madres o tutores legales de los niños y niñas matriculados en el curso escolar 2025/2026 en un centro de enseñanza sustentadas con fondos públicos, en el nivel de Educación Infantil (segunda etapa, de 3 a 5 años). La unidad familiar debe estar empadronada y residir de modo efectivo en el Ayuntamiento de Ames en el momento de la solicitud.

A través de esta convocatoria se pretende propiciar la compra del material didáctico preciso para la actividad académica entre la población con menos recursos.