Catorce familias recibirán ayudas amesanas para material escolar
Se denegaron las peticiones de otros seis núcleos por entrar fuera de plazo o superar los ingresos requeridos
Van dirigidas a los chavales que actualmente estudien Educación Infantil en su segunda etapa, de 3 a 5 años
La junta de gobierno de Ames aprobó la concesión de ayudas por valor de 982,09 euros entre 14 solicitantes de aportaciones para la adquisición de libros de texto y material escolar destinadas al alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil (curso 2025-2026). El importe máximo concedido por cada uno de los chavales asciende a 120 euros, y se denegó a seis solicitantes por presentar la solicitud fuera de plazo o bien porque superaron el 100% del IPREM.
La convocatoria de ayudas para la adquisición de material escolar está dirigida a los padres, madres o tutores legales de los niños y niñas matriculados en el curso escolar 2025/2026 en un centro de enseñanza sustentadas con fondos públicos, en el nivel de Educación Infantil (segunda etapa, de 3 a 5 años). La unidad familiar debe estar empadronada y residir de modo efectivo en el Ayuntamiento de Ames en el momento de la solicitud.
A través de esta convocatoria se pretende propiciar la compra del material didáctico preciso para la actividad académica entre la población con menos recursos.
