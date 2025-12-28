Tres heridos en dos accidentes en Ponteceso y Coristanco

Tres personas resultaron heridas como consecuencia de una salida de vía en Ponteceso y una colisión frontolateral en Coristanco.

En el municipio pontecesano, los equipos de emergencias tuvieron que forzar las puertas de un turismo para liberar el conductor tras una salida de vía en la calle Vereda, de la parroquia de Tella. El coche acabó colisionando contra una farola del alumbrado público.

El 112 Galicia recibió el aviso a las 03.20 horas por parte del GES de Ponteceso, que a su vez había sido alertado por un particular de un accidente de tráfico. Desde la sala de operaciones del 112 se dio aviso al Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, así como a los agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

El herido fue trasladado por el personal sanitario a un centro médico por precaución.

Por su parte, en Coristanco, alrededor de las 20.00 horas del sábado, dos conductores, un hombre y una mujer, resultaron heridos de diversa consideración tras una colisión frontolateral en el kilómetro 3 de la carretera DP-1912, a su paso por la parroquia de Traba.

Un particular contactó con el 112 Galicia alertando de que podría haber personas atrapadas. De inmediato, desde la sala de operaciones se activó un operativo en el que participaron el Servicio de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Bergantiños, el GES de Ponteceso, la Guardia Civil de Tráfico y efectivos de Protección Civil.

Fue necesaria la intervención de los servicios de emergencia para liberar a uno de los conductores, no por quedar atrapado entre los hierros, sino debido a la deformación de un lateral del vehículo y a la presencia del otro turismo impactado en el lado contrario.

Finalmente, las dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital Universitario de A Coruña.