MAR
El alza de capturas y precios del pulpo generaron 11,8 M€ a las rulas gallegas
Ribeira lidera las ventas en Galicia con más de 276 toneladas
La pesquería del pulpo cierra un año en el que, tras tres meses de inactividad de la flota (uno de paro biológico, en abril, y dos de veda, en mayo y junio), las capturas repuntaron un 2,5% respecto a 2024 y los ingresos generados por dicha especie aumentaron más de un 12% debido también al incremento del precio medio en 1,2 €/kg, según datos de Pesca de Galicia.
A falta de tres días para el cierre del año, las lonjas gallegas comercializaron 1.188 toneladas de pulpo, que dejaron unos ingresos de más de 13,5 millones de euros, cifra que contrasta con los 11,9 M€ generados el pasado año. El precio medio en lonja pasó de 10,22 €/kg en 2024 a 11,41 €/kg en 2025.
La rula de Ribeira se consolida como líder en Galicia en la pesquería del pulpo, tras comercializar más de 276.800 kilos, que generaron una facturación de casi 3,2 millones de euros, situándose el precio medio en 11,52 €/kg. Los mejores ejemplares se cotizaron a 15,85 euros por kilo. En 2024, la lonja ribeirense subastó 262.178 kilos, y los ingresos se quedaron por debajo de los 2,8 M€.
Por detrás de Ribeira, solo tres lonjas superaron los cien mil kilos: Vigo (123.290), Bueu (114.126) y A Coruña (103.290). En el raquin de ventas, la rula de Muros ocupa el quinto puesto con más de 71.400 kilos y 860.000 euros de ingresos.
El sexto puesto corresponde a la lonja de Corcubión con más de 60.600 kilos y una facturación que supera los 672.000 euros, y le sigue la rula de Fisterra (séptima), con 58.700 kilos y más de 682.000 euros de ingresos.
El patrón mayor de Fisterra, Joaquín Fábregas, señaló que, «despois da veda, durante un mes pescamos ben, pero despois xa baixaron as capturas e o mal tempo tampouco axudou, sobre todo nos últimos meses». Lo mejor, añadió, «é o prezo, pois estase mantendo e iso é fundamental para a frota». No obstante, Fábregas considera que la veda del pulpo «debería alongarse ata agosto ou setembro», lo cual contribuiría a la recuperación de esta especie.
Escasez de merluza y jurel
Aunque el pulpo es uno de los principales soportes de la flota artesanal, en el sector existe preocupación por las bajas capturas de otras especies fundamentales para la economía pesquera. «Dende hai uns anos escasean a pescada e o xurelo», afirma el patrón mayor fisterrano.
A ello hay que sumar, añade, la nueva rebaja de cuotas para «especies como a xarda e o badexo». Considera además que «debería cambiarse a regulación, pois, a diferencia do polbo, non se ten en conta nin o tipo de barco nin o número de tripulantes para fixar os topes». Fábregas critica, asimismo, la obligatoriedad de incorporar, a partir de enero, el diario de a bordo en barcos de 12 metros: «Unha carga máis para o sector».
Las descargas de centolla bajaron un 25% esta campaña
Muchos profesionales del mar aseguran que si abunda el pulpo escasea la centolla. Y, al menos este año, su saber está cumpliéndose, ya que las descargas de centolla en los puertos gallegos descendieron casi un 25% desde el inicio de la campaña, respecto a 2024, según datos de Pesca de Galicia.
Desde el levantamiento de la veda, a principios de noviembre, se subastaron más de 256.700 kilos en la lonjas gallegas. La escasez de producto y la elevada demanda en estos dos meses hizo que la cotización se elevase más de dos euros por kilo, pasando de los 12,42 €/kg de precio medio el pasado año a 14,74 €/kg en este campaña.
La lonja de Ribeira movilizó más de 47.500 kilos de centolla, los cuales generaron unos ingresos de 676.623 euros, pero O Grove, con menos capturas (43.333 kilos), lidera los ingresos por esta especie, al superar los 808.000 € de facturación, según Pesca de Galicia.
El patrón mayor de Fisterra, Joaquín Fábregas, asegura que «este ano hai pouca centola e aínda que os prezos subiron, iso non está a compensar as escasas capturas». En la última semana, los mejores ejemplares llegaron a cotizarse a 30 euros el kilo en la lonja fisterrana.
Desde la cofradía de Fisterra, y otras de Costa da Morte, siguen demandando que el inicio de la campaña se retrase a diciembre, «como na costa de Lugo, porque neste mes é cando mellor se paga esta especie e iso permitiría obter un maior rendemento», señala Fábregas.
