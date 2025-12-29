El alza de capturas y precios del pulpo generaron 11,8 M€ a las rulas gallegas

La pesquería del pulpo cierra un año en el que, tras tres meses de inactividad de la flota (uno de paro biológico, en abril, y dos de veda, en mayo y junio), las capturas repuntaron un 2,5% respecto a 2024 y los ingresos generados por dicha especie aumentaron más de un 12% debido también al incremento del precio medio en 1,2 €/kg, según datos de Pesca de Galicia.

A falta de tres días para el cierre del año, las lonjas gallegas comercializaron 1.188 toneladas de pulpo, que dejaron unos ingresos de más de 13,5 millones de euros, cifra que contrasta con los 11,9 M€ generados el pasado año. El precio medio en lonja pasó de 10,22 €/kg en 2024 a 11,41 €/kg en 2025.

La rula de Ribeira se consolida como líder en Galicia en la pesquería del pulpo, tras comercializar más de 276.800 kilos, que generaron una facturación de casi 3,2 millones de euros, situándose el precio medio en 11,52 €/kg. Los mejores ejemplares se cotizaron a 15,85 euros por kilo. En 2024, la lonja ribeirense subastó 262.178 kilos, y los ingresos se quedaron por debajo de los 2,8 M€.

Por detrás de Ribeira, solo tres lonjas superaron los cien mil kilos: Vigo (123.290), Bueu (114.126) y A Coruña (103.290). En el raquin de ventas, la rula de Muros ocupa el quinto puesto con más de 71.400 kilos y 860.000 euros de ingresos.

El sexto puesto corresponde a la lonja de Corcubión con más de 60.600 kilos y una facturación que supera los 672.000 euros, y le sigue la rula de Fisterra (séptima), con 58.700 kilos y más de 682.000 euros de ingresos.

El patrón mayor de Fisterra, Joaquín Fábregas, señaló que, «despois da veda, durante un mes pescamos ben, pero despois xa baixaron as capturas e o mal tempo tampouco axudou, sobre todo nos últimos meses». Lo mejor, añadió, «é o prezo, pois estase mantendo e iso é fundamental para a frota». No obstante, Fábregas considera que la veda del pulpo «debería alongarse ata agosto ou setembro», lo cual contribuiría a la recuperación de esta especie.

Escasez de merluza y jurel

Aunque el pulpo es uno de los principales soportes de la flota artesanal, en el sector existe preocupación por las bajas capturas de otras especies fundamentales para la economía pesquera. «Dende hai uns anos escasean a pescada e o xurelo», afirma el patrón mayor fisterrano.

A ello hay que sumar, añade, la nueva rebaja de cuotas para «especies como a xarda e o badexo». Considera además que «debería cambiarse a regulación, pois, a diferencia do polbo, non se ten en conta nin o tipo de barco nin o número de tripulantes para fixar os topes». Fábregas critica, asimismo, la obligatoriedad de incorporar, a partir de enero, el diario de a bordo en barcos de 12 metros: «Unha carga máis para o sector».