Aparecen trinta sacos de escombros tirados nunha pista da Laracha

O Concello da Laracha detectou unha nova vertedura ilegal de lixo nunha pista forestal da parroquia de Soandres, concretamente entre os núcleos de Vista Alegre e Santa Baia. No lugar localizáronse arredor de trinta sacos de escombro «que foran depositados de maneira totalmente incívica e contraria á normativa vixente», denuncian.

A Policía Local xa iniciou as correspondentes investigacións para tratar de identificar ás persoas responsables desta actuación.

O Concello «lamenta os feitos, xa que este tipo de comportamentos poden supoñer un grave prexuízo para o medio ambiente».

Lembran á cidadanía que existe un punto limpo municipal, de uso totalmente gratuíto, situado no Formigueiro, ao que se deben levar os residuos domésticos que non poden depositarse nos contedores habituais para ser tratados de maneira legal e responsable.

O horario de apertura do referido punto limpo é: luns, de 15.00 a 20.00 horas; mércores e venres, de 16.00 a 20.00 horas; e os sábados, de 9.00 a 14.00 horas.

Unha obriga colectiva

Dende o goberno larachés, que preside José Manuel López Varela, fan un chamamento á responsabilidade cidadá, lembrando que «a correcta xestión dos residuos é unha obriga colectiva e fundamental para a protección do noso entorno natural e para manter o municipio en condicións adecuadas de limpeza e seguridade».