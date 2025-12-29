SUCESO
Arde una tienda de productos agrícolas en Vimianzo
Bomberos de Cee y Santa Comba trabajaron varias horas para sofocar las llamas
Un incendio calcinó casi por completo la pasada noche una tienda de productos agrícolas en Baíñas (Vimianzo), pero afortunadamente no hubo que lamentar daños personales.
La voz de alerta la dio un particular que llamó al 112 Galicia pasadas las 20.00 horas del domingo. El Centro Integrado de Atención a las Emergencias movilizaron a los Bomberos de Cee y Santa Comba, a la Guardia Civil y a los voluntarios de Protección Civil de Vimianzo.
Los servicios de emergencias trabajaron durante varias horas para apagar el fuego, evitando que las llamas se propagasen por el resto del edificio de dos plantas y a los inmuebles colindantes.
En el interior de las instalaciones se almacenaban productos agrícolas —algunos de ellos inflamables— y maquinaria, y aunque la vivienda contigua estaba habitada, todas las personas se encontraban fuera en el momento del aviso.
Pasadas las 22.30 horas, los bomberos confirmaron que el incendio ya estaba controlado y continuaron en el lugar realizando tareas de enfriamiento y ventilación.
