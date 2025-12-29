Continúa la ola de robos en el perímetro compostelano: ahora en Boqueixón tras varios asaltos en Teo

Continúa la ola de robos que afecta desde las últimas semanas al entorno rural de Teo, saliendo ahora a la luz nuevos asaltos en viviendas del entorno de Boqueixón, concretamente en varias casas de la zona de Lestedo, y alguna en Vedra. Así lo trasladaban a EL CORREO GALLEGO los propios afectados. La Guardia Civil, por su parte, prefiere no facilitar todavía datos al respecto.

Según comunican los propios afectados, en las zonas donde actúan los ladrones han detectado la presencia de un Volvo y un Mercedes clase C que operarían con matrículas cambiadas. Al parecer, sospechan que pueda tratarse de una banda del este de Europa.

En cuanto al modus operandi, parece que es muy parecido en todos los casos: acceden a los inmuebles a partir de las 15.00 horas y trabajan a toda prisa, «de forma que en unas tres horas pueden entrar en cuatro o cinco viviendas», aseguraba uno de los afectados, añadiendo que «la gente empieza a tener miedo» por si se produce algún acto violento por parte de esos amigos de lo ajeno contra los lugareños, en muchos casos personas mayores.

Urbanizaciones

Asimismo, hay constancia de actividades ilícitas similares en urbanizaciones como la de Os Tilos, entre la capital gallega y Teo.

En total, los afectados elevan a «varias decenas» los asaltos y sustracciones, que incluso incluirían al menos un vehículo. Asimismo, los afectados creen que se debería reforzar la vigilancia, y elevar el número de agentes de la Guardia Civil en activo en el entorno del cinturón compostelano.

Entre las localidades teenses afectadas figuran las de la zona de Mouromorto e Insua. La Guardia Civil, por su parte, confirmó que se están recibiendo denuncias, pero sin que añadir más datos. Otras fuentes aluden a que son ya «bastantes» las casas afectadas.

Otros casos

En los últimos años fueron detenidos varios sujetos por estos ilícitos, como un teense de 30 años de edad al que acusaron en 2024 de perpetrar hasta 38 delitos contra el patrimonio en el núcleo urbano de Milladoiro y en su extrarradio, así como en el término municipal de Teo.