Espaldarazo de Val do Dubra a la lucha contra el basurero y los eólicos descontrolados con ayudas

El gobierno local de Val do Dubra acaba de abonar las subvenciones nominativas correspondentes al ejercicio 2025, «destinadas a apoiar o funcionamento e o desenvolvemento das actividades levadas a cabo polas asociacións do municipio». Y entre ellas, se incluye las de la plataforma Non ao Vertedoiro de Niveiro, ratificando así la oposición municipal a su implantación en el rural.

Estas ayudas, que ascienden a un importe total de 36.300 euros, se repartieron entre 15 entidades locales, «co obxectivo de contribuír a sufragar os gastos derivados das distintas iniciativas sociais, culturais, deportivas e veciñais desenvolvidas ao longo do período 2025».

Colectivos

Y además de la mencionada, constan entre los colectivos que han sido beneficiados la Asociación de Pais e Nais de Bembibre; la de Portomouro; Asociación Local de Medio Ambiente e Caza de Val do Dubra; Sociedade Deportiva Dubra; Clube de Fútbol Veteranos Portomouro; Agrupación Deportiva Dubratambre; Asociación Karate Val do Dubra; Dubra Team; Clube de Xadrez de Val do Dubra; Clube de Petanca; Avante; Moto Club Val do Dubra; Asociación de Mulleres Rurais; y Vento Libre, que lucha contra los parques eólicos descontrolados desde la parroquia de San Román.