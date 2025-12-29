Espaldarazo de Val do Dubra a la lucha contra el basurero y los eólicos descontrolados con ayudas
Non a o Vertedoiro de Niveiro y Vento libre se incluyen entre las entidades subvencionadas
Fueron quince los colectivos que se repartieron 36.300 euros para sufragar sus iniciativas
El gobierno local de Val do Dubra acaba de abonar las subvenciones nominativas correspondentes al ejercicio 2025, «destinadas a apoiar o funcionamento e o desenvolvemento das actividades levadas a cabo polas asociacións do municipio». Y entre ellas, se incluye las de la plataforma Non ao Vertedoiro de Niveiro, ratificando así la oposición municipal a su implantación en el rural.
Estas ayudas, que ascienden a un importe total de 36.300 euros, se repartieron entre 15 entidades locales, «co obxectivo de contribuír a sufragar os gastos derivados das distintas iniciativas sociais, culturais, deportivas e veciñais desenvolvidas ao longo do período 2025».
Colectivos
Y además de la mencionada, constan entre los colectivos que han sido beneficiados la Asociación de Pais e Nais de Bembibre; la de Portomouro; Asociación Local de Medio Ambiente e Caza de Val do Dubra; Sociedade Deportiva Dubra; Clube de Fútbol Veteranos Portomouro; Agrupación Deportiva Dubratambre; Asociación Karate Val do Dubra; Dubra Team; Clube de Xadrez de Val do Dubra; Clube de Petanca; Avante; Moto Club Val do Dubra; Asociación de Mulleres Rurais; y Vento Libre, que lucha contra los parques eólicos descontrolados desde la parroquia de San Román.
- Los 'Ferrari' del campo gallego: 'Vendemos tractores de más de 500 caballos
- A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
- «Só penso nos días que lle quedaban de vida, e eu sen sabelo»
- Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
- SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño
- Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
- Santiago se mantiene como el concello con mayor peso de los servicios en su economía
- Llega la noche más esperada del año con Leticia Sabater, Olympus y Kike Varela: a veinte minutos de Santiago