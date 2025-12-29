Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cabalgata en SantiagoNavidad en el PalusoTragedia en MugardosRacismo trabajadoras hogarEl tiempo en Galicia
instagram

Espaldarazo de Val do Dubra a la lucha contra el basurero y los eólicos descontrolados con ayudas

Non a o Vertedoiro de Niveiro y Vento libre se incluyen entre las entidades subvencionadas

Fueron quince los colectivos que se repartieron 36.300 euros para sufragar sus iniciativas

Una concentración contra el vertedero de Niveiro con cartelería en la casa consistorial

Una concentración contra el vertedero de Niveiro con cartelería en la casa consistorial / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Val do Dubra

El gobierno local de Val do Dubra acaba de abonar las subvenciones nominativas correspondentes al ejercicio 2025, «destinadas a apoiar o funcionamento e o desenvolvemento das actividades levadas a cabo polas asociacións do municipio». Y entre ellas, se incluye las de la plataforma Non ao Vertedoiro de Niveiro, ratificando así la oposición municipal a su implantación en el rural.

Estas ayudas, que ascienden a un importe total de 36.300 euros, se repartieron entre 15 entidades locales, «co obxectivo de contribuír a sufragar os gastos derivados das distintas iniciativas sociais, culturais, deportivas e veciñais desenvolvidas ao longo do período 2025».

Noticias relacionadas y más

Colectivos

Y además de la mencionada, constan entre los colectivos que han sido beneficiados la Asociación de Pais e Nais de Bembibre; la de Portomouro; Asociación Local de Medio Ambiente e Caza de Val do Dubra; Sociedade Deportiva Dubra; Clube de Fútbol Veteranos Portomouro; Agrupación Deportiva Dubratambre; Asociación Karate Val do Dubra; Dubra Team; Clube de Xadrez de Val do Dubra; Clube de Petanca; Avante; Moto Club Val do Dubra; Asociación de Mulleres Rurais; y Vento Libre, que lucha contra los parques eólicos descontrolados desde la parroquia de San Román.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents