Tan solo una empresa opta al servicio de lacería, recogida y gestión felina en Ames
Se trata de Centro Galego de Adopción y Rescate de Animales , y su oferta se encuentra en evaluación
El objetivo pasa por crear un centro municipal para acogerlos y cederlos a quien se comprometa a cuidarlos
Únicamente una empresa, Centro Galego de Adopción y Rescate de Animales S.L., se ha presentado al proceso para dotar a Ames con un servicio de recogida de animales domésticos abandonados, lacería y gestión de colonias felinas. La licitación se halla actualmente en evaluación, y su importe asciende a 401.229,71 euros por dos años de contrato (vigente todos los días, las 24 horas). Y, además, incluye campañas de concienciación en centros educativos locales.
Según la memoria, «o servizo en si concretase na recollida de animais extraviados e abandonados, atención do centro de recollida de animais abandonados proposto, xestión de colonias felinas e outros animais de competencia municipal», aportan.
Instalación municipal
Y, precisamente, se hace hincapié a lo largo de todo el documento en la necesidad de contar con un Centro Municipal de Recollida de Animais Abandonados do Concello de Ames no solo para proteger a las mascotas abandonadas, sino también para poner en marcha actividades dirigidas a la concienciación vecinal, incluyendo un local de acogida de cánidos e felinos; la posibilidad de adopción de los animales; y control de colonias felinas, que conlleva un proceso de esterilización y suelta, sin olvidar la asistencia veterinaria y, por supuesto, «a atención e coidado dos animais» que carezcan de un dueño o bien sean rechazados por quienes los acogieron.
Refugio de Cambados
El edil de de Xestión do Medio Natural, Javier Antelo, explicaba en su día que «ata o de agora o Concello de Ames ten un convenio co Refuxio de animais de Cambados para prestar estes servizos, pero dende que no ano 2023 se aprobou a lei de benestar animal era preciso licitar e dispor dun contrato que recollese os servizos de recollida de animais domésticos abandonados, lacería e xestión de colonias felinas», apuntaba.
Además, está previsto que el plan de gestión de colonias se expanda a lo largo de todo el municipio de forma gradual. En la actualidad, se han reciclado contenedores, decorados por Art for Dent, para las colonias felinas.
- Los 'Ferrari' del campo gallego: 'Vendemos tractores de más de 500 caballos
- A Tafona del Preguntoiro dice adiós a Pilar Pena después de 32 años: 'Me dicen que me van a echar de menos
- «Só penso nos días que lle quedaban de vida, e eu sen sabelo»
- Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
- SBC proyecta una nueva gasolinera ‘low cost’, 100.000 litros de combustible y recarga eléctrica en O Castiñeiriño
- Fallece una mujer nonagenaria tras sufrir una caída en Santiago
- Santiago se mantiene como el concello con mayor peso de los servicios en su economía
- Llega la noche más esperada del año con Leticia Sabater, Olympus y Kike Varela: a veinte minutos de Santiago