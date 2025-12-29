Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tan solo una empresa opta al servicio de lacería, recogida y gestión felina en Ames

Se trata de Centro Galego de Adopción y Rescate de Animales , y su oferta se encuentra en evaluación

El objetivo pasa por crear un centro municipal para acogerlos y cederlos a quien se comprometa a cuidarlos

Olga Costa, del Refuxio de Cambados, y el alcalde Blas García junto a un contenedor para colonias felinas

Olga Costa, del Refuxio de Cambados, y el alcalde Blas García junto a un contenedor para colonias felinas / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Ames

Únicamente una empresa, Centro Galego de Adopción y Rescate de Animales S.L., se ha presentado al proceso para dotar a Ames con un servicio de recogida de animales domésticos abandonados, lacería y gestión de colonias felinas. La licitación se halla actualmente en evaluación, y su importe asciende a 401.229,71 euros por dos años de contrato (vigente todos los días, las 24 horas). Y, además, incluye campañas de concienciación en centros educativos locales.

Según la memoria, «o servizo en si concretase na recollida de animais extraviados e abandonados, atención do centro de recollida de animais abandonados proposto, xestión de colonias felinas e outros animais de competencia municipal», aportan.

Instalación municipal

Y, precisamente, se hace hincapié a lo largo de todo el documento en la necesidad de contar con un Centro Municipal de Recollida de Animais Abandonados do Concello de Ames no solo para proteger a las mascotas abandonadas, sino también para poner en marcha actividades dirigidas a la concienciación vecinal, incluyendo un local de acogida de cánidos e felinos; la posibilidad de adopción de los animales; y control de colonias felinas, que conlleva un proceso de esterilización y suelta, sin olvidar la asistencia veterinaria y, por supuesto, «a atención e coidado dos animais» que carezcan de un dueño o bien sean rechazados por quienes los acogieron.

Refugio de Cambados

El edil de de Xestión do Medio Natural, Javier Antelo, explicaba en su día que «ata o de agora o Concello de Ames ten un convenio co Refuxio de animais de Cambados para prestar estes servizos, pero dende que no ano 2023 se aprobou a lei de benestar animal era preciso licitar e dispor dun contrato que recollese os servizos de recollida de animais domésticos abandonados, lacería e xestión de colonias felinas», apuntaba.

Además, está previsto que el plan de gestión de colonias se expanda a lo largo de todo el municipio de forma gradual. En la actualidad, se han reciclado contenedores, decorados por Art for Dent, para las colonias felinas.

