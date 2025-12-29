Atropellada una menor en la travesía de Milladoiro
Ocurrió en la rúa Rosalía de Castro, en Ames, a la altura del número 24, y la joven se encontraba consciente
Desde el 112 aseguran que fueron atendidas dos personas, y que se envió al 061, Protección Civil y fuerzas de seguridad
Una menor fue atropellada en la tarde de este lunes a la altura del número 24 de Rosalía de Castro de Milladoiro (Ames), la travesía que acaba de ser humanizada, si bien aún está pendiente de rematar algunos detalles.
Según aporta el 112, ocurrió al filo de las 16.00 horas, y aunque la menor resultó herida, no hizo falta la intervención de los bomberos para excarcelarla, ni a ella ni a la persona que conducía el vehículo que la atropelló. Además, se encontraba en todo momento consciente.
Fuerzas vivas
Acudieron voluntarios de Protección Civil, una ambulancia del 061, Policía Local de Ames y Guardia Civil.
