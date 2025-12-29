EQUIPAMENTOS
O novo coche da Polícia de Malpica conta cun kit para controlar posibles vertidos
Foi adquirido cunha axuda de 30.000 € da Xunta de Galicia
A directora xeral de Administración Local, Natalia Prieto, visitou Malpica, onde foi recibida polo alcalde, Eduardo Parga, para comprobar as prestacións do vehículo eco destinado á Policía Local que foi adquirido co apoio da Xunta,, que aportou máis de 30.000 € no marco das axudas do Fondo de Compensación Ambiental (FCA).
Trátase dun vehículo tipo SUV de cinco prazas, con tecnoloxía híbrida e etiqueta ECO. Segundo explicou Natalia Prieto, «quérese así favorecer o aforro enerxético ao tempo que se protexe a contorna natural, xa que a dotación conta cun kit de tomas ambientais para controlar posibles vertidos».
Nesta liña, sinalou que os obxectivos do Fondo de Compensación Ambiental, dotado con 11,2 millóns de euros este ano e que incrementa o orzamento a 11,4 millóns en 2026, son o impulso á sustentabilidade e á eficiencia enerxética das infraestruturas e equipamentos municipais. Apóstase tamén polas accións dirixidas á conservación da biodiversidade, o fomento do coñecemento e da utilización recreativa e didáctica dos recursos naturais, e a recuperación do medio natural degradado ou contaminado, entre outras.
A directora xeral enmarcou o apoio da Xunta a estas actuacións no compromiso coas administracións locais, como entidades máis próximas á cidadanía. Así, lembrou que o Concello de Malpica recibiu nos últimos anos preto de 1,3 millóns de euros a través de diversas liñas autonómicas específicas para os concellos.
