Recuperan la figura del bailarín negreirés Manuel Cajaraville y su obra etnográfica

Que mejor que un negreirés, en este caso el historiador Amancio Liñares Giraut, para presentar la edición facsimilar del libro ‘Debullando folklore’ de otro barcalés, natural de Logrosa, el folclorista, bailarín, etnógrafo y pescador Manuel Cajaraville. Además, también ha contribuido a arropar esta obra, en la colección Olladas no Pasado, el secretario xeral da Lingua, Valentín García, con la idea de revalorizar la figura del genial coreógrafo gallego.

Cajaraville, que entre otros reconocimientos recibió la Medalla de Oro Marcial del Adalid, plasma en su libro ‘Debullando folklore’ «algunhas menudencias que penso non deixan de ter algún interés», a través de cuentos populares, historias reales y hasta «cantarelas das que eu ouvira cando era pequeno», o también refranes, «dos catro mil que teño recollidos», aporta el bailarín.

Material diverso

También incluye partituras, dibujos al más puro estilo de Castelao o una entrevista, realizada por María dos Anxos García Martínez, al genial Manuel Cajaraville Pensado (Logrosa, 23 de enero de 1926, A Coruña, 9-10-1999).