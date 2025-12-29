Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUCESO

Robo nocturno en un supermercado de Malpica al que desconectaron la alarma

Los ladrones forzaron la caja fuerte y se llevaron el dinero

El supermercado se encuentra ubicado en la calle Eduardo Pondal.

José Manuel Ramos Lavandeira

Malpica

Incredulidad y malestar. Ese era el sentir de los vecinos de Malpica al enterarse de que el supermercado Froiz, de la capital municipal, fue objeto de un robo la pasada noche, después de que el autor, o autores, desconectasen la alarma del establecimiento y accediesen al local por la parte trasera.

A pesar de que el supermercado está situado en la céntrica calle Eduardo Pondal, nadie se enteró de nada. Fueron los empleados del establecimiento quienes se percataron de lo sucedido cuando acudieron a trabajar a primera hora de la mañana.

Al parecer los ladrones, accedieron por el almacén de supermercado, cuyo puerta de acceso da a la calle Caldeirón. Tenían como objetivo la caja fuerte del local y, aunque no trascendió el botín obtenido, lograron forzarla y llevarse el dinero que contenía en su interior.

Todo apunta a que los autores son "profesionales" en este tipo de acciones, dado el modus operandi empleado. Así lo considera también el alcalde, Eduardo Parga, quien señaló que "ao parecer non había nada cortado, desconectaron a alarma e todo sen que ninguén sentise nada, polo que non parece un acto de delincuencia común".

La investigación de los hechos corre a cargo de la Guardia Civil y hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Judicial para tomar muestras y huellas en el local.

El regidor espera que "a investigacion dé os seus froitos e que se poida deter ao autor ou autores".

