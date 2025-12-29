Santa Comba gana un nuevo superveterano: Manuel Espasandín cumple 101 años

Manuel Espasandín, vecino de San Salvador (Santa Comba), cumplió este pasado fin de semana 101 años, arropado por los suyos.

Y con motivo de esta fecha tan especial, se acercaron a su casa las concejalas Noelia Baleato y Estefanía Calvelo, que, acompañadas por la trabajadora social Leticia Lema, para felicitarlo personalmente y entregarle de un ramo de flores. Además, aseguran que compartieron vivencias, actuales y pasadas, con este superveterano.