Santa Comba gana un nuevo superveterano: Manuel Espasandín cumple 101 años
Reside en la localidad xalleira de San Salvador
Recibió la visita de las edilas Calvelo, Baleato y de la trabajadora social
Santa Comba
Manuel Espasandín, vecino de San Salvador (Santa Comba), cumplió este pasado fin de semana 101 años, arropado por los suyos.
Y con motivo de esta fecha tan especial, se acercaron a su casa las concejalas Noelia Baleato y Estefanía Calvelo, que, acompañadas por la trabajadora social Leticia Lema, para felicitarlo personalmente y entregarle de un ramo de flores. Además, aseguran que compartieron vivencias, actuales y pasadas, con este superveterano.
