Las 55.309 reses de Silleda

Más animales, más ventas, más precio y más cifra de negocio. La Central Agropecuaria de Galicia Abanca de Silleda acaba de cerrar un año de récord, especialmente en lo referido a la facturación, con 59.167.953 euros, lo que representa un 49% más que el año anterior y la cuantía más alta de la historia del recinto ganadero.

Por él pasaron a lo largo de 2025 55.309 animales, un 2,93% más que el año pasado, cuando habían acudido 53.732 reses en sus categorías de vacuno mayor, terneros de recría y terneros carniceros. En este caso no es el top histórico, pero sí la mayor afluencia desde el año 2009, cuando se habían registrado 56.019 ejemplares. La cifra no es nada despreciable y si se repartiera a lo largo del año, serían 150 reses al día.

Un crecimiento que es más significativo de animales y negocio teniendo en cuenta que hubo que cancelar siete subastas a lo largo del año, la del 29 de abril debido al apagón eléctrico que afectó a todo el país; una el 24 de junio por un ataque informático sufrido por la Fundación Semana Verde; y las otras cinco entre octubre y noviembre debido a la crisis de la dermatosis nodular contagiosa.

La central de Silleda, la única con subasta informatizada de España, celebró su última sesión completa el pasado día 16, aunque ayer cerró de forma simbólica con una subasta especial de terneros carniceros y vacuno mayor para asegurar el abastecimiento de carne en estas fechas navideñas.

Ejemplares de la última subasta del año. / Picasa

Ventas por categorías

En los terneros de recría concurrieron 32.505 animales, una cifra muy similar a la del año pasado (33.124) y que no se incrementó por la suspensión de subastas y por la bajada del número de terneros de recría debido al desacuerdo de un grupo de compradores con la digitalización del proceso de puja a través del móvil en la primavera.

El negocio de los terneros creció un 59,3%, hasta 17.932.194 euros. Respecto a sus precios medios, en frisón casi se doblan —de 147 euros/unidad a 289); en cruces se encarecieron un 51,9% —de 413 a 628—, y en rubios suben un 45,9% —de 555 a 809—. Un notable aumento en su facturación que se debe nuevamente al incremento de terneros de entre 3 y 5 meses, los llamados «pasteros».

En vacuno mayor se registraron durante 2025 un total de 14.135 ejemplares, una asistencia muy similar a la del año pasado, cuando fueran 14.448. La facturación de esta categoría fue un 31,8% mayor, al pasar de los 22.189.514 euros de entonces a los 29.260.878 de este año, fruto de la gran demanda de la restauración de este tipo de carne. Pero por otra parte, las buenas cotizaciones siguen respondiendo también "a la selección que se hace en la central desde hace años junto con los servicios veterinarios, apostando por que los animales de calidades inferiores no pasen por el mercado y vayan directamente al matadero", explican.

Así, el precio medio fue un 32,8% mayor que en 2024, al pasar de 1.661 euros a 2.208, reforzado por las categorías Extra —de 2.146 a 2.366 euros—, y Primera, que saltó de 1.155 a 1.208 euros.

Respecto a los terneros carniceros, entraron en Silleda 8.669, un 40,7% más que en 2024, cuando se registraron 6.160 reses. Un crecimiento por dos causas: la mayor asistencia de compradores y la escasez de este tipo de animales para consumo nacional ante la alta exportación a países del Magreb. Por ello, estos animales casi doblaron su cifra de negocio: de 6.184.770 a 11.974.881 euros este año. El precio medio en el conjunto de la categoría en el mercado aumentó un 34,4% —de 1.125 a 1.512 euros/unidad—, mientras que por categorías, los frisones registraron un precio medio de 1.046 euros; los cruces se situaron en 1.449 euros, y los rubios en 1.553 euros, todos más que en 2024.

Silleda es la única subasta informatizada de España. / Cedida

Otras marcas para la historia

Además de alcanzar la mayor facturación anual de su historia, este año Silleda registró otras marcas para el recuerdo. Récord histórico en transacciones en una sesión con 2.047.054 euros; segunda mayor asistencia con 1.772 animales —el récord está en 1.895 en 2024—; en terneros carniceros se alcanzó el mayor precio en un ejemplar hasta en ocho ocasiones, con récord en 3.024 euros; en octubre se registró el mayor precio pagado por una vaca, 7.728 euros; y en terneros de recría, se registró el mayor volumen de transaciones de la categoría: 627.965 en una sesión.