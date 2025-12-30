Ambiente festivo para una colorida San Silvestre de O Pino que ganaron Mateos y Reboiras

Muchos disfraces y un gran ambiente en la II San Silvestre del Concello do Pino, que ganaron Iago Mateos y Ainhoa Reboiras en la categoría absoluta. También subieron al podio Mauro Fuentes y Matías Cao, en hombres; y Noa López y Margarita González.

Los premios a los mejores disfraces en la categoría de adultos fueron para Ferrero Rochar y Papá Noel con sus renos, en la categoría de grupo; y para el Pitufo volador, en la individual. En la categoría infantil los mejores disfraces fueron las Uvas de fin de año, en grupo, y Mamá Noel, en individual.

Descuentos

Todos ellos recibieron como obsequio un vale descuento de un 20 por ciento para una comida en el restaurante Sabugueira Madalena, de Castrofeito. Entregaron los premios el alcalde, Manuel Taboada, y tres concejales.