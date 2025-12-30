Dodro reduce a cifra de lixo con destino a Sogama e promociona a reciclaxe
Vai adquirir 220 novos composteiros e xa habilitou un espazo para restos de poda
Sogama aporta trinta contedores domésticos máis e formará á veciñanza neste eido
Co propósito de evitar a tendencia de enviar a Sogama cada vez máis lixo, e ampliar o alcance da compostaxe doméstica, o Concello de Dodro solicitará unha subvención á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para a adquisición de 220 novos composteiros. A idea é que un maior número de fogares poidan beneficiarse deste servizo, nunha iniciativa a desenvolver en colaboración cunha empresa especializada, que se encargará tanto da formación como do seguimento da veciñanza participante, garantindo un uso correcto e eficaz dos composteiros.
Un traballo continuado
O Concello de Dodro reafirma o seu compromiso cunha xestión responsable dos residuos urbanos, apostando decididamente pola redución, reutilización e reciclaxe como piares fundamentais para avanzar cara a un modelo máis sostible e respectuoso co medio ambiente.
Nos últimos anos, o goberno municipal vén desenvolvendo diversas actuacións orientadas a mellorar a xestión dos residuos e a facilitar a implicación activa da veciñanza. Entre estas iniciativas destaca a habilitación dun terreo municipal destinado ao depósito de ramas e restos de poda, que posteriormente son triturados, permitindo unha xestión máis eficiente e sostible dos residuos vexetais.
Así mesmo, co obxectivo de achegar os servizos de reciclaxe á cidadanía, o Concello puxo en funcionamento un punto limpo móbil que percorre as distintas parroquias do municipio, facilitando a correcta separación dos residuos e promovendo hábitos responsables entre os veciños e veciñas.
Eido doméstico
Outra das liñas estratéxicas de actuación foi o impulso da compostaxe doméstica. Neste ámbito, o Concello solicitou novamente a colaboración de Sogama, que, tras a petición municipal, comprométese a repetir a experiencia de anos anteriores mediante a cesión de 30 composteiros, acompañados de material informativo e da realización dunha charla formativa dirixida á veciñanza, co obxectivo de fomentar unha correcta xestión da fracción orgánica nos fogares.
Estas actuacións contribúen de maneira directa á protección do medio ambiente e, ao mesmo tempo, permiten conter o incremento dos custos asociados á xestión dos residuos, apostando por un modelo máis sostible, eficiente e economicamente responsable para o conxunto da cidadanía de Dodro.
