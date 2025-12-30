La Festa de Fin de Ano de Ames tendrá tres líneas de bus para viajar sin riesgo
Ya se han sumado a la celebración en el pabellón de la capital 870 personas
Los autocares saldrán de Milladoiro, Bertamiráns y otro para el rural desde Agrón
La organización de la Festa de fin de ano de Ames habilitará tres líneas de bus para que sus 870 asistentes se desplacen sin riesgos en la madrugada del día 1 de enero para asistir a la celebración en el pabellón de Bertamiráns.
Así, saldrán desde Milladoiro a las 01.00 y 02.00 horas con parada en la casa de la cultura para seguir luego por la rotonda de As Mimosas; Farmacia de Biduído; Bugallido; Farmacia de Bugallido; Cruceiro de Ortoño; Ortoño-As Cortes; y rúa alcalde Lorenzo de la capital.
Asimismo, arrancará desde Agrón a las 01.40 y 02.40 horas, un bus que parará junto a su iglesia; Portanxil; iglesia de Trasmonte; Cruce de Oca con Lens; Fuente de Seares; colegio de Barouta; Outeiro; bar de Augapesada-Castelo; Pousada y parada de Aldea Nova. La vuelta del servicio de bus saldrá a las 05.00 horas, con opción de regreso desde el citado pabellón de Bertamiráns (05.00, 07.00 y 08.00 horas).
