O Concello de Zas garante o servizo de Correos en Baio
Habilitou un novo local xunto ao centro sociocultural
O Concello de Zas garante que Baio seguirá contando cun servizo de Correos, evitando que a veciñanza teña que desprazarse a outros municipios para realizar as súas xestións.
A xubilación da actual funcionaria –propietaria do local de Correos– prevista para o 31 de decembro, podería ter provocado a perda deste servizo. En apenas 15 días desde que se recibiu o aviso, o Concello habilitou un novo local xunto ao centro sociocultural de Baio, que conta coas instalacións necesarias para que a oficina poida operar.
O novo espazo manterá o mesmo horario de atención que ata agora, de 8.30 a 11.30 horas. Estará en funcionamento a partir do 5 de xaneiro.
O alcalde, Manuel Muíño, destacou que «foi unha prioridade para nós asegurar que Baio non perdese un servizo tan esencial. Sabemos o importante que é para os nosos veciños».
- Solidaridad de la comisión de fiestas de San Mamede de Carnota con la de Villamanín para pagar el ‘agujero’ del Gordo
- Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
- Continúa la ola de robos en el perímetro compostelano: ahora en Boqueixón tras varios asaltos en Teo
- Los 'Ferrari' del campo gallego: 'Vendemos tractores de más de 500 caballos
- La Xunta retrasa hasta la primavera la entrega de los primeros pisos protegidos en Santiago
- Nuevo plan para construir en Santiago más de 240 viviendas y una residencia universitaria
- El Racing de Ferrol incorpora a Míchel Alonso, exentrenador del Compostela
- Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»