Recepción agridulce para Milladoiro: van a seguir los remates de su humanización durante al menos enero

La recepción de la obra para humanizar O Milladoiro por parte del Ministerio de Transportes es un hecho desde la jornada de este lunes... pero este trámite administrativo, según confirmaba el regidor, no significa que la actuación esté terminada. Así, Blas García adelanta que al menos durante enero continuarán trabajando los operarios, pero en cuestiones menores de remates y, por supuesto, de adecuación de deficiencias.

Al respecto, el emplazamiento de las marquesinas, mal alineadas, será uno de los aspectos en el que se tendrá que actuar. Asimismo, faltan por adecuar aceras para hacerlas más accesibles, así como el ajardinamiento de la mediana, en el que se lleva días trabajando, o destrozos en lo que algunos lugareños consideran materiales de baja calidad, ante la aparición ya de roturas en, por ejemplo, vidrios de alguna parada. La inclusión de la totalidad del mobiliario urbano o de la señalética son también intervenciones aún sin completar.

Coincidencia

La situación de los atascos, sin embargo, parece haber mejorado, toda vez que las más importantes se dieron al coincidir hace un par de semanas las actuaciones de asfaltado en la rotonda de entrada, que pertenece a Santiago, con las del entorno teense de Reborido y As Galanas. También preocupan el redimensionamiento de la mediana central y, sobre todo, la disposición de plazas de aparcamiento y bolsas para hacer lo propio en los alrededores de Rosalía de Castro.

Hay que recordar que hace casi tres años, se presentaba públicamente el proyecto para dar prioridad a los vecinos sobre el tráfico en la travesía central de la mayor urbe maiana, por importe de 4,4 millones de euros. Para ello, se decidió eliminar dos de sus cuatro carriles e introducir carril bici.

Testimonio del alcalde

Para el mandatario local de Ames, el socialista Blas García, «hoxe é un día importante para O Milladoiro e, polo tanto, tamén para o Concello de Ames» al darse «o primeiro paso de rematar a obra de humanización da N-550», aunque aclara que la recepción «non significa que se rematen xa todos os traballos», precisaba tras una visita con el edil Gustavo Nieto.

Así, desde el gobierno local reiteran que quedan aún cosas «por facer», y adelantan que en las próximas semanas los obreros continuarán su labor para arreglar aquellas deficiencias que se van detectando o que se están detectando ya.

Desde la administración municipal, asimismo, recuerdan que esta no es una obra que recepcionó el Concello, sino el Ministerio, «pero nós imos a estar vixiando e recibindo tamén todas as notificacións e queixas que teñan» los habitantes del mayor núcleo local, aportaba García, comprometiéndose «a trasladarllelas ao Ministerio para que queden o mellor posible».

También hace hincapié en que esta es una de las inversiones más grandes que se ha hecho en el núcleo de Milladoiro en los últimos años «e, sen dúbida, van a ser algo que vai marcar a diferencia», cambiando la urbe «por completo». Concluye admitiendo que todas esas obras generan trastornos y problemas, «pero esta, sen dúbida, dentro duns anos será a gran obra do Milladoiro», apostando por la comodidad, humanización y sostenibilidad.