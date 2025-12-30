Serafina Barbazán bate récords y cumple 104 años en Rois
Reside en la localidad de Moares
El regidor le regaló flores y un dulce
El alcalde de Rois, Ramón Tojo, visitó a la vecina de Moares (en la parroquia de Ermedelo), Serafina Barbazán Neo, con motivo de la celebración de su 104 aniversario. Fue este martes, en una jornada marcada por la emoción y el cariño familiar.
Durante la visita, Serafina estuvo rodeada de sus familiares, compartiendo un día muy especial en el que no faltaron las muestras de cariño. El alcalde quiso trasladarle personalmente la felicitación de la administración local que preside, haciéndole entrega de un ramo de flores, un dulce y una felicitación institucional, como reconocimiento la una vida larga y ejemplo de fortaleza.
Reconocimiento
Desde el Concello se destacó la importancia de acompañar y reconocer a las personas mayores del municipio, que representan la memoria viva de la historia local y un referente para las nuevas generaciones. El Ayuntamiento de Rois quiere trasladarle públicamente a Serafina Barbazán Neo los suyos más sinceras enhorabuenas, deseándole mucha salud y bienestar, así como agradecerle el ejemplo de vida que supone para todo el vecindario.
- Solidaridad de la comisión de fiestas de San Mamede de Carnota con la de Villamanín para pagar el ‘agujero’ del Gordo
- Continúa la ola de robos en el perímetro compostelano: ahora en Boqueixón tras varios asaltos en Teo
- Los 'Ferrari' del campo gallego: 'Vendemos tractores de más de 500 caballos
- La Xunta retrasa hasta la primavera la entrega de los primeros pisos protegidos en Santiago
- Los presentadores Patricia Pardo y Christian Gálvez disfrutan de la Navidad en Santiago
- Nuevo plan para construir en Santiago más de 240 viviendas y una residencia universitaria
- Las nuevas rutas en Lavacolla, una vía de empleo para los despedidos por Ryanair: «Vai haber un montón de choio»
- El Racing de Ferrol incorpora a Míchel Alonso, exentrenador del Compostela