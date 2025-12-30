Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Serafina Barbazán bate récords y cumple 104 años en Rois

Reside en la localidad de Moares

El regidor le regaló flores y un dulce

Serafina Barbazán sostiene la caja con el lazo en la primera fila rodeada de familiares y autoridades

Serafina Barbazán sostiene la caja con el lazo en la primera fila rodeada de familiares y autoridades / Concello

Marcos Manteiga Outeiro

Rois

El alcalde de Rois, Ramón Tojo, visitó a la vecina de Moares (en la parroquia de Ermedelo), Serafina Barbazán Neo, con motivo de la celebración de su 104 aniversario. Fue este martes, en una jornada marcada por la emoción y el cariño familiar.

Durante la visita, Serafina estuvo rodeada de sus familiares, compartiendo un día muy especial en el que no faltaron las muestras de cariño. El alcalde quiso trasladarle personalmente la felicitación de la administración local que preside, haciéndole entrega de un ramo de flores, un dulce y una felicitación institucional, como reconocimiento la una vida larga y ejemplo de fortaleza.

Reconocimiento

Desde el Concello se destacó la importancia de acompañar y reconocer a las personas mayores del municipio, que representan la memoria viva de la historia local y un referente para las nuevas generaciones. El Ayuntamiento de Rois quiere trasladarle públicamente a Serafina Barbazán Neo los suyos más sinceras enhorabuenas, deseándole mucha salud y bienestar, así como agradecerle el ejemplo de vida que supone para todo el vecindario.

