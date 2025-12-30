Teo pide refuerzos policiales ante la ola de robos: Calvo asegura que "hai varias detencións"
Solicita al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, un incremento de los efectivos de la Guardia Civil
También plantea la instalación de cámaras de seguridad disuasorias y mayor colaboración entre cuerpos
La alcaldesa de Teo, la popular Lucía Calvo de la Uz, mantuvo este martes un nuevo encuentro con el comandante del puesto principal de la Guardia Civil en Milladoiro, Jesús Tobar, y el jefe de la Policía Local de Teo, Manuel Parga, para seguir conociendo de primera mano los trabajos de vigilancia en el municipio, ante la «preocupante» ola de robos registrados en las últimas semanas en toda la comarca.
Ante esta situación, la regidora municipal trasladó al comandante su preocupación y señaló que acaba de solicitar al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, un incremento de los efectivos de la Guardia Civil, de cara a ampliar también el número de dotaciones de vigilancia en todo el municipio. Asimismo, la alcaldesa propuso colocar cámaras de vigilancia en diferentes puntos del municipio, como medida de disuasión y seguridad. Una medida que vendrá también acompañada de un nuevo refuerzo de la Policía Local.
Más colaboración
Durante la reunión, también estudiaron las diferentes medidas de colaboración entre ambas fuerzas y cuerpos de seguridad, las investigaciones que se están llevando a cabo y los resultados alcanzados ya, con «varias detencións e postas a disposición xudicial».
Hay que recordar, precisamente, que este diario comenzó a abordar la oleada de robos en la comarca por las denuncias vecinales del entorno de Mouromorto, Insua y Os Tilos, donde aseguran que se han cometido el grueso de los asaltos a viviendas.
