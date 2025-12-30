Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos protegidosRutas Lavacolla 2026Huída temeraria SantiagoNaufragio IndonesiaNadal en Compostela
instagram

PATRIMONIO

Las Torres de Cillobre de A Laracha ya son Bien de Interés Cultural

El Concello adquirió la que fue una antigua fortaleza medieval

Restos das torres de Cillobre de A Laracha.

Restos das torres de Cillobre de A Laracha. / Cedida

José Manuel Ramos Lavandeira

A Laracha

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia acordó inscribir las Torres de Cillobre, de A Laracha, en el Registro de Bienes de Interés Cultural, y trasladó la resolución a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

El Concello larachés adquirió e incorporó al patrimonio municipal los restos que aún se conservan de una antigua fortaleza medieval, transformada en pazo (hoy desaparecido), con dos torres cuya altura fue rebajada.

El conjunto palaciego amurallado incluía patín, muro perimetral, capilla, granero, portalón con frontón curvo, finalizado con una cruz y flanqueado con bolas de piedra, con corona marquesal y escudo. Completaba el conjunto un hórreo de diez pies.

Actualmente, de la Torres de Cillobre se conservan el muro de cierre de la parcela de mampostería de piedra, dos porches, uno abierto que cuenta con un pilar cilíndrico de piedra y otro cerrado por un muro de piedra que acoge un horno, y los restos de muros de una edificación de dos alturas, de planta rectangular.

Noticias relacionadas y más

A menos de 30 metros, al sudoeste, se encuentra la capilla de San Roque y San Antón, que estuvo vinculada a las torres.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents