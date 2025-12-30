Las Torres de Cillobre de A Laracha ya son Bien de Interés Cultural

La Dirección General de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia acordó inscribir las Torres de Cillobre, de A Laracha, en el Registro de Bienes de Interés Cultural, y trasladó la resolución a la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura.

El Concello larachés adquirió e incorporó al patrimonio municipal los restos que aún se conservan de una antigua fortaleza medieval, transformada en pazo (hoy desaparecido), con dos torres cuya altura fue rebajada.

El conjunto palaciego amurallado incluía patín, muro perimetral, capilla, granero, portalón con frontón curvo, finalizado con una cruz y flanqueado con bolas de piedra, con corona marquesal y escudo. Completaba el conjunto un hórreo de diez pies.

Actualmente, de la Torres de Cillobre se conservan el muro de cierre de la parcela de mampostería de piedra, dos porches, uno abierto que cuenta con un pilar cilíndrico de piedra y otro cerrado por un muro de piedra que acoge un horno, y los restos de muros de una edificación de dos alturas, de planta rectangular.

A menos de 30 metros, al sudoeste, se encuentra la capilla de San Roque y San Antón, que estuvo vinculada a las torres.