La Traslatio conmemoró con deseos de paz mundial la llegada a Padrón de los restos del Apóstol

El Concello de Padrón celebró en la tarde de este martes la Conmemoración da Traslatio do Apóstolo Santiago, uno de los episodios más emblemáticos de la tradición jacobea, que conmemora la llegada por mar de los restos del Apóstol al antiguo puerto de Iria Flavia. La ceremonia tuvo lugar en la Igrexa de Santiago y reunió a numerosos vecinos y visitantes en un acto cargado de simbolismo, historia y sentimiento colectivo.

El acto dio comienzo con una misa solemne, oficiada por el deán de la Catedral de Santiago, Manuel Jesús Formoso, acompañada por la interpretación de la Coral Polifónica Padronesa, que puso música a una celebración profundamente arraigada en el sentir padronés. Durante su intervención, el alcalde de Padrón, Anxo Arca, puso en valor el papel central de la villa en el relato jacobeo, recordando que “Padrón ocupa un lugar fundamental na tradición xacobea, como punto no que, segundo a tradición, chegou o corpo do Apóstolo Santiago tras a súa decapitación en Xerusalén”. El regidor subrayó que la Traslatio “é un fito esencial non só na historia de Padrón, senón tamén do Occidente cristián”, destacando su continuidad a lo largo de veinte siglos.

Anxo Arca se detuvo especialmente en el significado del Pedrón, el ara romana que se conserva bajo el retablo mayor del templo, recordando que “ao Pedrón amarrouse a barca na que viaxaba o corpo do Apóstolo, vinculando para sempre a Padrón coa súa figura e mesmo dando, quizais, nome á nosa vila”. Al hilo, se abrió la cámara que custodia el elemento pétreo para que se pudiera visitar, y el mandatario destacó que Padrón se erige como “berce da tradición xacobea, recoñecido e visitado cada ano por milleiros de peregrinos e peregrinas, aos que recibimos con enorme hospitalidade”, tanto en el Camino Portugués como a través de la Pedronía, título específico que cada año continúa aumentando en solicitudes.

Mejoras en el templo

Arca también puso en valor la labor de conservación y mejora de la Igrexa de Santiago, haciendo hincapié en la labor del párroco, Roberto Martínez, peregrino de honor en este año 2025, así como el apoyo de particulares e instituciones. En este contexto, anunció que el templo podrá contar próximamente con un retablo mayor restaurado y con la instalación de un desfibrilador, convirtiéndose en un espacio cardioprotegido.

En una de las partes más reflexivas de su intervención, el mandatario local realizó un llamamiento por la paz y la solidaridad internacional, refiriéndose a la situación en Palestina y a la guerra en Ucrania, y solicitando del Apóstol “que a intransixencia relixiosa e política non se impoña á liberdade, que os gobernantes saibamos dialogar e chegar a acordos e que nunca decaia o noso espírito solidario”. Asimismo, abogó por el fin de la violencia machista, la dignificación de los colectivos más desfavorecidos, la igualdad de oportunidades y el cuidado de las personas mayores.