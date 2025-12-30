Los veteranos de Valga solicitan una residencia y en Santa Comba anuncian obras antes del verano

Los asistentes a la reunión de Navidad que estos días se celebró en el auditorio de Valga aprovecharon la ocasión para exponer al director xeral de Maiores alguno de sus anhelos. Y dos fueron las cuestiones más repetidas: una residencia y un local propio para que los vecinos más veteranos socialicen. Y, a su vez, el regidor de Santa Comba anunciaba el inicio de obras para el centro de día previsto en la primera planta de la vivienda comunitaria antes del verano.

En cuanto a la residencia de Valga, tanto el alcalde como el director xereral de Maiores, que asistió al acto en representación de la Consellería de Política Social, confirmaron que ambas administraciones llevan tiempo realizando gestiones para que este proyecto pueda convertirse en realidad y que Valga pueda contar con una residencia para personas mayores. «Estamos traballando conxuntamente coa Xunta e as xestións avanzan en sentido positivo», confirmó el alcalde, José María Bello Maneiro. El director xeral, por su parte, subrayó la buena sintonía que hay entre la Consellería y el Ayuntamiento, tanto en este como otros asuntos.

De forma activa

Con respecto a las actividades de envejecimiento activo que se desarrollan en Valga, los participantes agradecieron su organización y resaltaron la importancia de este tipo de iniciativas para su colectivo. Lo que sí echan en falta es disponer de un local específico en el que poder realizar los talleres de memoria, autocuidados y expresión artística, pero también otras actividades como bailes o partidas de cartas. El alcalde les dio su respaldo en esa idea, y les ratificó que realizará las gestiones oportunas.

La reunión, en la que además de los participantes en las actividades de envejecimiento activo participaron también usuarios del CODI y del aula CeMIT, finalizó con un brindis de Navidad.

Capital del Xallas

En cuanto al proyecto para el centro de día xalleiro, y que ya aprobó en pleno la Diputación, el regidor Alberto Romar apuntaba que «a finais do mes de xaneiro do 2026 se inciará o expediente para a contratación da obra que dará saída a unha necesidade imperiosa no noso municipio; se a contratación e adxudicación da mesma vai a bo ritmo, prevemos que o inicio das obras serán antes do comezo do verán», precisaba.