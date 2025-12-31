Robos en cinco aldeas de Vedra: el alcalde admite que los vecinos "están nerviosos" mientras Teo pide refuerzos

Continúa coleando la ola de robos que está registrando el entorno de Teo, Boqueixón, A Estrada y Vedra. Precisamente, el regidor de este último municipio, el popular Carlos Martínez, admite que «a xente está nerviosa», y contabiliza hasta media docena de localidades donde hubo sustracciones.

Así, en una primera oleada señala a localidades «como a propia de Vedra, Trobe ou Santa Cruz de Rivadulla», y en los últimos días «en San Xián e Sarandón, onde parece que estiveron a punto de collelos». Al parecer, se llevarían joyas y dinero del interior de los domicilios que antes vigilarían empleando dos turismos: un Mercedes clase A y un Volvo –que ya identificaron algunos lugareños–ambos con matrículas cambiadas para despistar.

Precisamente, un vecino aseguraba a este diario haber visto pasar el Volvo por Sarandón, «procedente da Estrada», por lo que no se descarta quela banda –parece que son varios sujetos, posiblemente del este de Europa– extienda sus actividades también por la provincia pontevedresa.

A su vez, el regidor de Boqueixón aportaba que «non temos constancia de actividades ilícitas na zona», recalcaba, tras las llamadas de lugareños del entorno de Lestedo que sí que se dirigieron a este diario.

En Teo

En cuanto a Teo, la zona de Insua, Mouromorto y Os Tilos también ha sido señalada por los afectados. La Guardia Civil, por su parte, sí que confirmaba la recepción de denuncias, y también que el tema está en investigación, por lo que no podían aportar clave alguna sobre estos sucesos.

Según explicaba alguno de los afectados, la supuesta banda aprovecha la hora de la siesta, a partir de las 15.00 horas, «para entrar en catro ou cinco casas seguido». Y también creen que el número de ilícitos puede elevarse a varias decenas, siempre previa vigilancia del rural a bordo de los dos turismos antes mencionados.

Calvo: "Hai varias detencións"

A su vez, la alcaldesa de Teo, la popular Lucía Calvo de la Uz, mantuvo un nuevo encuentro con el comandante del puesto principal de la Guardia Civil en Milladoiro, Jesús Tobar, y el jefe de la Policía Local de Teo, Manuel Parga, para seguir conociendo de primera mano los trabajos de vigilancia en el municipio, ante la «preocupante» ola de robos registrados en las últimas semanas en toda la comarca.

Ante esta situación, la regidora municipal trasladó al comandante su preocupación y señaló que acaba de solicitar al delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, un incremento de los efectivos de la Guardia Civil, de cara a ampliar también el número de dotaciones de vigilancia en todo el municipio. Asimismo, la alcaldesa propuso colocar cámaras de vigilancia en diferentes puntos del municipio, como medida de disuasión y seguridad. Una medida que vendrá también acompañada de un nuevo refuerzo de la Policía Local.

Durante la reunión, también estudiaron las diferentes medidas de colaboración entre ambas fuerzas y cuerpos de seguridad, las investigaciones que se están llevando a cabo y los resultados alcanzados ya, con «varias detencións e postas a disposición xudicial».