Ames recurre pagos pendientes sobre gestión de la basura y pide que amplíen Merca na Vila

El pleno ordinario de diciembre celebrado en Ames dio luz verde al recurso de reposición para evitar el pago de 81.418,20 euros a la Mancomunidade Serra do Barbanza, así como al plan de empleo integrado con Brión –y que asegura un mínimo del 40 % de ocupación laboral–, pero también a la moción del PP para ampliar a municipios con más habitantes los bonos Merca na Vila y a la del BNG para acondicionar los molinos de la Ruta de Riamonte.

Asimismo, salió adelante por unanimidad la participación en el POS+ Adicional 1/2026 para gastos sociales extraordinarios del ejercicio 2026, aplicando la cuantía que le corresponde al Ayuntamiento de Ames (que asciende a 182.181,57 euros). La concejala de Benestar Social, Uxía García, explicó que «o importe de 72.742,32 euros vaise destinar a ampliación de persoal técnico con tres traballadores/as sociais, para dar unha resposta máis rápida ás necesidades dos nosos veciños e veciñas. Tamén se van ampliar as partidas municipais para as axudas de emerxencia e de necesidade social para unidades de convivencia en situación de vulnerabilidade con 66.734,25 euros. Por último, contémplase a ampliación do servizo de Xantar na Casa con 42.705 euros, cun incremento de 10 prazas, pasando de 20 prazas no ano 2019 ata as 45 praza para o exercicio 2026», reseñaba.

Alegaciones

La Corporación dio su respaldo, además, a la desestimación de las alegaciones de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos. E hizo lo propio al respecto de la estructura de costes y la fórmula de revisión de precios del contrato de concesión de obra pública de las instalaciones deportivas municipales de Milladoiro y de A Telleira, que además tendrán una gestión conjunta cuando se construyan las de la mayor urbe.

Por último, se llevó a cabo la subsanación deficiencias en la redacción del proyecto de las obras de renovación del drenaje transversal en Piñeiro; la liquidación del contrato del servicio municipal de limpieza viaria y gestión del punto limpio; y las cuotas de la Mancomunidade Serra del Barbanza para el año 2025.