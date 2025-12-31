Emprego encumbra las Aldeas de Nadal en pro del comercio en Lalín

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, acompañado por el alcalde de Lalín, José Crespo, realizó hoy un recorrido por las Aldeas de Nadal del municipio, una iniciativa que reúne siete pueblos y cerca de 70 casitas para promover las visitas a la villa e incentivar el comercio local y la hostelería.

En la visita, el conselleiro puso de relieve los Escaparates Máxicos, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento que cuenta con el apoyo de la Xunta para dinamizar y poner en valor cuatro escaparates vacíos, en los que se recrean escenografías y estampas propias navideñas, así como la fachada mágica de un establecimiento hostelero de la plaza de abastos.

Del mismo modo, José González celebró el impulso dado al comercio local a través de iniciativas como el concurso de escaparates dirigido a los comercios de la villa y otro específico, puesto en marcha por primera vez, para los establecimientos hosteleros. Para el desarrollo de estas acciones, se organizó previamente un curso gratuito de escaparatismo y decoración con base artística.