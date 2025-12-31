Un sistema de baterías servirá para almacenar electricidad en Ordes

El Concello de Ordes será marco de una instalación de almacenamiento eléctrico stand-alone (sistemas de baterías conectados directamente a la red, sin depender de una planta de generación específica) bautizada como Bess Meirama par captar energía de la red cuando los precios sean bajos y liberarla cuando suban.

El objetivo, según el proyecto, es «obtener así la mayor rentabilidad», y concretan que esta energía que se descarga a la red será de origen electricidad alterna trifásica a 800 V procedente del inversor, que, a través de un transformador, elevará el nivel de tensiones a 20kV y, posteriormente se inyectará a la red de distribución de Unión Fenosa Distribución. Su vida útil es de unas dos décadas

Baterías para almacenar energía, un sistema que está impulsando la Unión Europea / Miteco

El marco para emplazarla estaba, en un principio, situado en el Concello de Carral, pero tras examinar los respectivos planes generales, se comprobó que la parcela estaba íntegramente en Ordes. Concretamente, entre las localidades de Tarroeira (Carral) y Orellá, ya en Ordes. Y las superficies identificadas en la instalación constan de una superficie Vallada de 1.779 m2; zona para el sistema de almacenamiento, 286 m2; superficie para Instalaciones Auxiliares, 36 m2; y zonas libres, de acceso y acopios, de 1.457 m2.

Conectadas en serie

Esta instalación está formada por contenedores con racks (estantes) de baterías en su interior conectados en paralelo y estos a su vez, formados por baterías conectadas en serie, que acumulan energía en corriente continua. La energía procedente de la red será captada por las baterías en franjas horarias de precio reducida y luego volcada a la red, «obteniendo así el mayor rendimiento económico posible de la energía almacenada», apuntan.

Además, la electricidad que salga del almacenamiento pasará a un inversor donde se transformará la energía continua en alterna para, posteriormente, derivarla a un transformador y elevarla al rango de media tensión.