La antigua estación de A Pontraga ya es patrimonio de todos los vecinos de Ordes

La antigua estación de Ordes-Pontraga ya es patrimonio municipal. Así, esta semana quedó formalizada la escritura notarial con ADIF de adquisición de este conjunto, formado por dos parcelas y varias edificaciones, con una superficie total de 29.890 m² (como 38 canchas de fútbol sala) por un importe total: 141.886,38 €.

Estado actual de la Estación de Ordes Pontraga y su entorno / Concello

Con esta incorporación, el área de ocio municipal supera en la actualidad las 7 hectáreas de propiedad pública local, ganando un espacio lleno de posibilidades para recuperar, cuidar y poner al servicio de la vecindad, respetando su memoria y mirando hacia el futuro. "Seguimos sumando lugares que construyen un Ordes más vivo, más verde y más nuestro", aportaba el regidor. el popular José Luis Martínez.

Gemela en Euskadi

Hay que recordar que esta vieja parada del tren, ya en desuso, fue inaugurada en el año 1943 y formaba parte de la línea ferroviaria entre Zamora y A Coruña. Entre los datos más curiosos, indicar que el inmueble principal que diseñó Ramón Cortázar tiene un edificio gemelo en la estación de Azpeitia, en Guipúzcoa, donde se halla el Museo Vasco del Ferrocarril. Se encuentra en la parroquia de Parada, y se llama Estación da Pontraga, en referencia al lugar de A Pontraga en la parroquia de Numide (en Tordoia), y fue rehabilitada en 2008.

Imagen de época de la estción de Ordes Pontraga aún en funcionamiento / Cedida

Comodato para apuntalar su importancia, la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, elegía este enclave para clausurar en 2025 el taller dual de Brañas do Illó-Río Samo VII, organizado por los ayuntamientos de Ordes, Frades y Mesía. El evento también incluyó la clausura del taller Mancomunidade Ordes IV, en el que participan los siete municipios de la región.