El entorno de la playa de Razo se revaloriza con un aparcamiento, un mirador, el refuerzo de taludes y nuevas pasarelas

El Concello de Carballo invirtió 111.383 euros en la renovación de las pasarelas de madera de acceso a las playas de Razo y Pedra do Sal, de los puestos de salvamento y socorrismo y de la Bibliopraia y el mirador de Razo. El proyecto incluyó, además, la renovación de casi cien metros de barandillas, y en la playa de Razo, además, se construyó un nuevo mirador, de 6,50 por 2,50 metros.

Las nuevas pasarelas (en total, más de 650 metros) tienen entre dos y tres metros de ancho, y son de madera de pino tratado en autoclave. En las dos playas también se estrenarán el próximo verano pasarelas accesibles, también de madera, que ofrecen flexibilidad, adaptabilidad al terreno irregular y facilidad de uso, además de proporcionar un acceso seguro y cómodo, y de ser fáciles de instalar y de almacenar.

De cara a la temporada estival también está previsto realizar en Arnados-Razo el acondicionamiento de un nuevo aparcamiento de 5.162 metros cuadrados. El proyecto incluye, además, el acondicionamiento de las vías circundantes, para mejorar el servicio a residentes y visitantes. Actualmente está en marcha el proceso de consecución del terreno.

Las obras que realiza el Concello coinciden con las que está llevando a cabo también el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través de la Demarcación de Costas, para frenar la erosión de los taludes, por una parte, y mejorar la calidad ambiental del espacio natural de Razo-Baldaio, por otra.

En las próximas semanas comenzarán los trabajos de estabilización de los taludes de la playa de Razo, que supondrán una inversión de 1,4 millones de euros.

El proyecto prevé actuaciones en cuatro puntos del borde litoral, en los que se utilizarán diferentes sistemas de consolidación en función de las características y de las necesidades de cada ámbito.

Pero también se incluyen otro tipo de actuaciones, como el retranqueo de la carretera que discurre por la costa y de un tramo del paseo peatonal de madera, o la reducción de la presión sobre el litoral mediante la eliminación de varias zonas de aparcamiento.

Por otra parte, tras la eliminación de la antigua pista polideportiva de Razo, Costas está creando nuevas zonas de tránsito para viandantes para proteger un espacio medioambiental especialmente sensible. Así, ya es posible caminar desde la explanada de Razo hasta Baldaio por una senda.