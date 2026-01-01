Multitudinario brindis con leche en Mazaricos para recibir el año

Hay tradiciones que no se rompen ni con frío. Y hay tradiciones que se fortalecen con el frío. Es el caso de la tradicional Carreira do Leite de Mazaricos, que este miércoles reunió a 140 participantes que desafiaron a las bajas temperaturas en el circuito de A Picota.

La popular cita deportiva (en la que algunos corredores lucían gorros con elegantes orejas vacunas) finalizó, como también manda la tradición, con un multitudinario brindis con leche.

La carrera, que llegó a su octava edición y en la que participaron tanto niños como adultos, comenzó a las 16.30 horas con la categoría xatiños, con un trazado de 500 metros. Luego se disputaron las de becerros (un kilómetro), xovencas (1,5 kilómetros) y vacas (4 kilómetros).

Participantes en la Carreira do Leite de Mazaricos. / Cedida

La cita fue organizada por el Concello de Mazaricos, con la colaboración de Clun y Casa Grande de Xanceda.

Y es que, si Galicia sigue liderando la producción láctea en España, tras aportar más de 3 millones de toneladas de leche en 2024, lo que equivale al 41,55% del total estatal, según recoge un informe elaborado por la Fundación Juana de Vega, el concello de Mazaricos es el principal productor, con más de 136 millones de litros, según datos de la Consellería do Medio Rural.

Otros cuatro municipios del ámbito del área de Compostela se situaron el pasado año en el top gallego: Lalín, Santa Comba, Frades y Arzúa.