La Xunta autoriza la ampliación de la planta de emulsiones asfálticas de Ordes

La Xunta de Galicia acaba de dar luz verde ambiental a un proyecto para la ampliación de una planta de fabricación de emulsiones asfálticas, en el parque empresarial de Ordes. Según concluye el informe de impacto ambiental (IIA) emitido por la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, cuya resolución se publicará próximamente en el Diario Oficial de Galicia, no son previsibles efectos adversos significativos derivados del proyecto siempre que se cumpla con los condicionantes fijados tanto en el documento ambiental y en la restante documentación analizada como en la propia resolución autonómica.

En este sentido, el informe fue elaborado en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada de esta iniciativa empresarial, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública al tiempo que fueron consultados un total de diez organismos interesados. Fruto de esas consultas, las entidades realizaron su valoración y fijaron condicionantes que se añaden a los incluidos en el programa de vigilancia ambiental que recoge la resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade.

En este sentido, esas evaluaciones consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos ámbitos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes establecidos en sus respectivos informes con relación a aspectos tales como la protección de la atmósfera, población y salud, de las aguas y lechos fluviales, del suelo y las infraestructuras, de la gestión de residuos, así como de la integración paisajística y del patrimonio natural.

Permisos obligatorios

Una vez emitido el IIA, que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles para poder desarrollar el proyecto, se remitió la resolución al órgano sustantivo y se procederá a darle publicidad también a través del DOG y de la página web de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. El proyecto, promovido por Quimiasfalt, SLL, prevé ejecutar una edificación y ampliar la actividad de fabricación de emulsiones asfálticas. En concreto, se incorporarán a las instalaciones actuales dos parcelas ubicadas al sur y que ocupan una superficie de más de 3.460 m2 (como cuatro canchas de fútbol sala). Esta actuación permitirá habilitar un espacio de almacenamiento de emulsiones de mayor capacidad formada por cuatro depósitos con capacidad total de 156 m3 (dos de 30 m3 y otros dos de 48 m3) y trasladar la zona de almacenamiento de disolvente a las nuevas parcelas.