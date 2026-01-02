La ampliación del IES Aquis Celenis de Caldas de Reis estará lista en abril, tras una inversión de 5,3 millones

El conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, visitó este viernes el Instituto Aquis Celenis, en Caldas de Reis, donde supervisó la ampliación del centro, en la que su departamento está invirtiendo más de 5,3 M€.

“Esta es la obra de ampliación de mayor envergadura que estamos acometiendo en un centro de enseñanza en este momento en Galicia”, destacó el titular del departamento educativo de la Xunta de Galicia, que señaló que se trata de una obra compleja, con un plazo de ejecución de 16 meses. En este momento la intervención está ejecutada al 70% y se espera su finalización para el mes de abril, dentro del curso 2025/26, tal y como estaba previsto.

El conselleiro recordó que esta obra viene a dar respuesta a la necesidad de más plazas en Caldas de Reis. “Esta es, precisamente, una de las finalidades que atendemos con el Plan de nova arquitectura pedagóxica, ampliar espacios y oportunidades allí donde existen nuevas necesidades de escolarización”, afirmó Román Rodríguez. “Además, realizamos una completa rehabilitación del centro, que tiene una antigüedad de casi 40 años y precisaba una modernización para ajustarse a la enseñanza del siglo XXI y a los nuevos requerimientos de eficiencia energética”, detalló.

En lo referido a la ampliación, se está realizando en vertical, añadiendo una nueva altura al edificio. El objetivo es crear nuevas aulas para ESO y Bachillerato y adaptar el centro a las recomendaciones de espacios flexibles y polivalentes de mayor tamaño, ampliándolo por el lateral para crear un nuevo gimnasio de 223,8 m² y un porche cubierto. Como consecuencia de la ampliación también se coloca una nueva cubierta de panel sándwich de 3.059 m².

En lo que atañe a la eficiencia energética, que incluye el edificio existente, se renueva la envolvente para mejorar su eficiencia, aplicando aislamiento térmico tipo SATE en 3.874 m² de fachadas y colocando 370 ventanas y 12 puertas nuevas. En el interior se instalan 979 luminarias led. Además, se colocan 42 módulos de paneles fotovoltaicos de 540 W en la cubierta del bloque norte.

Además, entre otras intervenciones, se mejoran las instalaciones de electricidad, protección contra incendios, ventilación y el sistema de calefacción. En la nueva planta se instala un sistema de geotermia, mediante una bomba de calor y pozos geotérmicos, mientras que para el resto se cambia la caldera de gasóleo por una de pellets.

En el marco del Plan de nova arquitectura pedagóxica el Gobierno gallego invierte más de 5,8 M€ en obras en centros de Caldas de Reis. Además de esta obra, la Consellería tiene también en ejecución en este momento la mejora de la eficiencia energética del Colegio San Clemente de Cesar, con un presupuesto de más de 410.000 €.

La actuación incluye el aislamiento térmico de la fachada mediante el relleno de la cámara de aire con perlas de EPS, la sustitución de la cubierta actual por una nueva de panel sándwich de poliuretano, así como el aislamiento del bajo cubierta y del falso techo del comedor con lana de roca. También se renuevan las ventanas, mayoritariamente en la primera planta, colocando unas nuevas con cajas de persiana compactas y lamas aisladas con poliuretano.

Ya en el interior, se cambian los falsos techos de la primera planta y del aseo de profesores de la planta baja por unos acústicos registrables, se instalan luminarias led con detectores de movimiento, así como una bomba de calor aerotérmica en el comedor. Además, se reforman los aseos de profesores, se realizan trabajos de pintura y de pulido del pavimento, se coloca un tabique móvil acústico entre la biblioteca y el aula contigua y se esmalta la estructura metálica del soportal entre el edificio principal y el comedor.

En este municipio también se acaba de habilitar un nuevo comedor en los antiguos vestuarios del gimnasio del Centro Público Integrado Plurilingüe Alfonso VII con el objetivo de duplicar su capacidad, llegando a un total de 80 comensales.

Las obras, que contaron con una inversión de cerca de 50.000 € por parte de la Xunta, consistieron en la demolición de las instalaciones anteriores, ejecutando un nuevo suelo, tabiques y luminarias. También se renovaron las instalaciones eléctrica, de fontanería y saneamiento y se acondicionaron dos rampas para que sea totalmente accesible. La actuación se completó con la instalación de encimera, encimera, lavabos y otro equipamiento.