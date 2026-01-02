De la autovía de Teo a la gestión de la basura: los grandes proyectos para 2026 en la comarca

El nuevo año ya está en marcha y, más allá de lo que los Reyes Magos puedan traer, a medida que avance se irán materializando importantes proyectos que contribuirán a redimensionar social y económicamente los 50 municipios del cinturón compostelano. Entre ellos, el remate y dotación completa para la humanización de Milladoiro, en Ames (por 4,4 millones); el centro de día de Cacheiras, en Teo (780.000 €); o la conclusión de la autovía AG-59 hasta Pontevea (por 32,3 millones).

El Concello de Ribeira trabaja ya en la redacción del proyecto del carril bici entre As Saíñas y el cementerio de Palmeira (1,8 kilómetros), con una inversión de 600.000 € y que se prevé esté terminado en primavera.

También en Ribeira, la Xunta continuará la construcción de la variante, tras haber puesto en servicio, en noviembre de 2024, la primera pieza de esta infraestructura: la conexión entre la DP-7305, que une Ribeira con Aguiño a través de Carreira, y la aldea de Fafián. La futura variante, entre Xarás y O Touro, tendrá 3,1 kilómetros.

Uno de los grandes proyectos que se ejecutarán en Rianxo es la renovación de las luminarias de la villa, con una inversión de más de medio millón de euros.

En Noia, la Xunta de Galicia destinará este año 1,6 millones de euros a actuaciones estructurales y tecnológicas en la estación depuradora de aguas residuales.

En Muros, la empresa Excavaciones Agra Castro comenzará el 10 de enero la primera fase de renovación del firme y de la red de saneamiento de la rúa Real, el vial que vertebra el casco histórico, con una inversión de 300.000 €. La actuación, que se acomete con fondos del Concello y la Diputación, continuará con otras dos fases que ya se están diseñando.

También en Muros concluirá en los próximos meses la reforma de la antigua escuela unitaria de Ferre, que se convertirá en Aula Sostible.

En Lousame culminará este año otra obra de calado en materia de saneamiento: la construcción de la depuradora de A Silva, en la que la Xunta invierte 906.296 € y que dará servicio a los núcleos de Devesa, Silva, Berrimes, Quintáns y Costa, así como a la piscina, el polideportivo municipal y el colegio Cernadas de Castro.

Con 2026 llegarán también importantes cambios a la Mancomunidad Serra do Barbanza. Ya en los primeros meses se producirán la licitación del nuevo servicio de recogida de basura, la contratación del equipo que asumirá la gerencia de la entidad y la redacción de los nuevos estatutos. Además, tras el sellado del vertedero de Sobrado dos Monxes, Serra do Barbanza envía ya su basura a Sogama.

En Boiro se materializará la ampliación de la casa de cultura, en la que se invierten 3,8 millones); se aprobará el Plan Parcial de Barraña, lo que permitirá empezar a urbanizar ese ámbito por fases; y se acometerá una nueva fase de rehabilitación del Pazo de Goiáns (más de 200.000 euros), que afectará al lagar, a una pequeña vivienda y a las caballerizas.

En materia de infraestructuras viarias destacan nuevos tramos de autovías y variantes. Así, la AG-59 alcanzará el linde provincial a principios de 2026, con accesos y salida operativos en Teo, y próxima continuidad hasta A Estrada.

Desdoblamiento

La vía de altas prestaciones (VAP) Brión-Noia se desdoblará para convertirse en autovía con la construcción del primer tramo al final de la AG-56 Santiago-Brión, desde Martelo a Noia, con un presupuesto de 29 millones de euros.

Esta primera fase de conversión en autovía tendrá una longitud de 9,6 Km y supone el 60% del trazado total, de 18,2 Km, por el que circulan 10.000 vehículos diarios.

En Costa da Morte comenzarán las obras de ampliación de la autovía, en formato de vía de alta capacidad, con un nuevo tramo entre Santa Irene y Vimianzo, para el cual la Xunta contempla una partida de 8 M€ en 2026.

La Xunta habilitó 550.00 € para el proyecto de la vía de circunvalación de Carballo, aunque las obras (22 M€), no empezarán este año.

Nueva depuradora de Cee y Corcubión Una de las inversiones más importantes en Costa da Morte será para construir la nueva estación depuradora de aguas residuales de Cee y Corcubión. Para ello, la Xunta destinará en 2026 un total de 13,9 millones de euros, que completará una inversión total de 32,3 M€, después de renovar las redes de saneamientos de dichos municipios. En materia de saneamiento también se invertirán 1,2 M€ en la mejora de colectores y la construcción de una nueva depuradora en Beo (Malpica) y 1 M€ para la estación de depuración de Traba (Laxe). Otro de los grandes proyectos es la ampliación del polígono de Bértoa (Carballo), para lo cual la Xunta reservó una partida inicial de 4,8 millones de euros. También están proyectadas para 2026 actuaciones de mejora de los abastecimientos en Ponteceso y Carballo (un total de 6,4 M€) y Cabana de Bergantiños (1,3 M€). La reforma del IES Alfredo Brañas, de Carballo, supondrá una inversión de 1,3 millones, y en la renovación del CEIP O Areal, de Camariñas, se invertirán 965.112 €. Asimismo, más de 937.000 € se dedicarán a la restauración de la antigua explotación minera de Monte Neme (Carballo y Malpica). En el ámbito patrimonial se invertirán 370.000 euros en la restauración del santuario de la Virxe da Barca (Muxía). Además, en 2026 está previsto ejecutar el proyecto que unirá Cee y Corcubión por el borde litoral con un paseo marítimo.