El alcalde de Ames quiere dar continuidad a una Festa de fin de ano que atrajo a cientos de vecinos

Ames despidió el año por todo lo alto y con respaldo de sus vecinos, tras unas precampanadas y tardeo que congregaron a miles ante la casa consistorial o la Festa de fin de ano municipal, que atrajo exactamente a 826 personas (finalmente, 40 entradas no llegaron a ser utilizadas). Y todo ello con absoluta normalidad y sin incidentes de relevancia.

Así, y comenzando por las Prebadaladas y el Tardeo de Ames, la concejalía de Promoción Económica bailó y se divirtió anticipando varias horas la medianoche, lo que permitió la asistencia de familias enteras, con los más peques de la casa. En total, y siempre según la organización, «foron máis de 2.000 persoas as que acudiron» a los primeros eventos del día, que contaron con la presentación de Fátima Pego, y la actuación del grupo gallego The Crooners así como de los ganadores del concurso Baila con Ames 2025, siempre en presencia de las autoridades locales.

Los ganadores de Baila con Ames con trajes rojos entre el público de las precampanadas y tardeo / Concello

Precisamente, este fue uno de los momentos más destacados de la jornada vespertina, ya que los bailarines se mezclaron con el público para animarlo a danzar ataviados además con unos vistosos trajes rojos que no pasaron desapercibidos ni para la presentadora del acto ni para todos los festeiros que participaron. Posteriormente, ya entrado el año nuevo, arrancaba la fiestas de fin de año, un evento que, según el alcalde Blas García, «desenvolveuse con normalidade e sen incidencias» y, además, conuna «gran acollida do mesmo xa nos fai pensar en vindeiras edicións».

A juicio del ejecutivo local, «a veciñanza de Ames quere quedar no seu concello para festexar en comunidade e de xeito seguro a entrada no aninovo e dende aquí temos o deber de responder á demanda e facilitalo».

Por muchos años

Y a pesar de que esta fue la primera edición de esta recepción del presente año, García tiene claro que «este evento que pode converterse nunha tradición que se manteña durante moitos anos».

Tren navideño

Ahora está previsto que se ponga en marcha el Tren de Nadal de Ames que recorrerá las dos urbes de forma totalmente gratuita. Así, recalará por Bertamiráns este viernes 2, de 11.00 a 13.30 h. y de 17.00 a 19.30 horas, y el sábado de 11.00 a 13.30. En Milladoiro estará el sábado 3 de 17.00 a 19.30 horas y el domingo, de 11.00 a 13.30 h. e de 17.00 a 19.30 horas.