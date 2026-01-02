Finaliza en Carballo la urbanización del terreno en el que se ampliará el centro médico

El Concello de Carballo comienza el año con los deberes hechos en lo que se refiere a la ampliación del centro de salud. La urbanización de la parcela que acogerá el nuevo edificio ya está finalizada, por lo que la Xunta de Galicia ya puede acometer las obras.

El alcalde, Daniel Pérez, y los concejales de Obras y Mobilidade, Luis Lamas y Juan Seoane, respectivamente, realizaron un recorrido por la nueva vía perimetral. La calle es de plataforma única para fomentar la movilidad accesible y dispone de todos los servicios urbanísticos: redes de abastecimiento de agua, saneamiento, pluviales, eléctricas de media y baja tensión y telecomunicaciones.

El carril de circulación es de hormigón y en las aceras se empleó pavimento de baldosa de terrazo en dos colores. La obra se completa con la señalización horizontal y vertical, la instalación de mobiliario urbano (papeleras, bancos, aparcabicis) y la jardinería.

El Concello de Carballo realizó una inversión de 243.759 euros en las obras de urbanización, que fueron ejecutadas por la empresa Gestal y López.

Con esta actuación se materializa el compromiso adquirido por la administración local en el protocolo de colaboración firmado con la Xunta de Galicia el 21 de diciembre de 2022. Al Concello le correspondía la cesión a la Consellería de Sanidade de los terrenos que albergarán el edificio y de las vías circundantes ya urbanizadas.

La Administración autonómica, por su parte, tiene que elaborar el proyecto, licitarlo y acometer la construcción del nuevo volumen del inmueble.

Cabe recordar que el 29 de octubre de 2021 el Consello da Xunta aprobó el Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria, que otorga prioridad 1 a la creación del Centro Integral de Saúde de Carballo sobre la base del actual centro de salud, lo que hace preciso ampliar el espacio disponible con el objetivo de dar cabida a nuevas consultas, especialidades y servicios.