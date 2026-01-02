Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nochevieja en SantiagoPrimer bebé CHUSCalendario laboral de 2026Borrasca FrancisInserción laboral Galicia
instagram

Malpica mellora os accesos aos núcleos de Loroxo, Algadán, Campelo e A Xesteira

As actuacións foron financiadas pola Deputación da Coruña, con 126.256 euros, e pola Xunta, con 76.000

O alcalde de Malpica, Eduardo Parga, dereita, supervisando unha das actuacións.

O alcalde de Malpica, Eduardo Parga, dereita, supervisando unha das actuacións. / Cedida

Suso Souto

Malpica

O Concello de Malpica vén de rematar as obras de mellora do firme dos accesos aos núcleos de Loroxo e Algadán, situados na parroquia de Cerqueda, unha actuación que permite optimizar a seguridade viaria e as condicións de tránsito nestas vías de uso diario para a veciñanza.

Os traballos consistiron na rehabilitación do pavimento, solucionando o deterioro existente e garantindo unha circulación máis cómoda e segura, especialmente en épocas de choiva e maior desgaste do firme.

Esta actuación contou cun investimento total de 126.256,99 euros e está incluída no POS+ Adicional 2/2024, dentro do plan de cooperación cos concellos da Deputación da Coruña.

Dende o Concello de Malpica destácase a importancia deste tipo de intervencións, "que contribúen a mellorar as infraestruturas básicas no rural e a calidade de vida da veciñanza, reforzando o compromiso municipal coa conservación e mantemento da rede viaria en todas as parroquias do municipio".

Por outra banda, o Concello mellorou os camiños municipais do Campelo e A Xesteira, cun investimento de máis de 76.000 euros.

Estas actuacións están incluídas no Plan de Camiños Rurais 2025-2026 da Xunta de Galicia, un programa destinado a reforzar as infraestruturas viarias no medio rural e a garantir unhas comunicacións máis seguras e eficientes para a veciñanza.

Os traballos realizados permitiron mellorar o estado do firme, incrementar a seguridade viaria e facilitar o acceso ás vivendas e parcelas destas zonas, contribuíndo así á mellora da calidade de vida da poboación e ao mantemento do territorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents